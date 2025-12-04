البلد كلها حزينة.. تشييع جثمان الحاجة سبيلة بمسقط رأسها بالدقهلية

شيع أهالي قرية ميت العامل التابع لمركز أجا والقرى المجاورة بمحافظة الدقهلية جثمان الحاجة سبيلة فى مشهد مهيب حيث ودعها الأهالى فى حزن شديد.



خرج الجثمان من مسجد رسلان في قرية ميت العامل وتم اداء صلاة الجنازه عليها وسط حشد كبير من اهالي القرية والقرى المجاورة، وبكى أبناءها وانهاروا لحظة وداعها.



وتم دفن القفيدة بمقابر ابو سلامة بمسقط رأسها يميت العامل.

وكانت الحاجة سبيلة على عجيزة قد تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه وجزء من مصاغها لصالح صندوق تحيا مصر ..

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الراحلة بمقر الرئاسة عام 2017 حيث أثنى على ما قدمته للوطن معبرا عن شكره لها ولهذه التضحية التي قدمتها وقام بتكريمها.