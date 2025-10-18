قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
آية التيجي

قد تبدو صودا الخبز بيكربونات الصوديوم مجرد مكوّن بسيط يُستخدم في إعداد الكعك والمخبوزات، لكنها في الواقع كنز منزلي متعدد الفوائد.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

وقد أثبتت دراسات عديدة، أن صودا الخبز قادرة على تنظيف، تعقيم، تلميع، وحتى إزالة الروائح بطريقة طبيعية وآمنة، وفقا لما نشر في موقع VeryWell Health، وفيما يلي أبرز الاستخدامات غير المتوقعة لصودا الخبز في المنزل:

ـ القضاء على الروائح الكريهة:

رشّ القليل من صودا الخبز داخل الأحذية أو الثلاجة أو السجاد لامتصاص الروائح غير المرغوبة.

تعمل الصودا كمادة قلوية متعادلة للأحماض، فتقضي على البكتيريا المسببة للروائح, ويمكن وضع علبة مفتوحة من الصودا في الثلاجة للحفاظ على رائحتها منعشة دائمًا.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تنظيف الأواني المحروقة والبقع الصعبة:

أضف ملعقة من صودا الخبز إلى الماء الدافئ وانقع الإناء المحروق لعدة ساعات قبل تنظيفه.

الصودا تعمل كمقشّط لطيف يُسهل إزالة البقع الدهنية والعالقة دون خدش الأسطح، ويوصى باستخدامها مع قليل من الخل لنتائج مذهلة في تنظيف القدور والمقالي.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تلميع خطوط السيراميك والبلاط:

اخلط صودا الخبز مع الماء لتكوين عجينة، وضعها على الفواصل بين البلاط ثم افركها بفرشاة أسنان قديمة.

تزيل هذه الطريقة الأوساخ المتراكمة وتعيد اللمعان للمكان, وتعتبر هذه الوصفة من أكثر الحيل المنزلية فعالية وأمانًا.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تنظيف البطاريات والمصارف:

امزج الصودا بالماء واستخدمها لإزالة التآكل حول أقطاب البطاريات، فهي تعادل الحموضة الناتجة عن التسريب.

كما يمكنك صب نصف كوب صودا الخبز في المصرف متبوعًا بالماء الساخن للتخلص من الروائح وتنظيف الأنابيب, وتعد صودا الخبز حلاً بيئيًا بديلًا للمنظفات الكيميائية القاسية.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تنظيف الفواكه والخضروات:

نقع الفواكه في محلول من الماء مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز لمدة 10–12 دقيقة يساعد في إزالة بقايا المبيدات، وأثبتت دراسة نشرتها PureWow أن هذه الطريقة أكثر فعالية من الغسيل بالماء وحده.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ مقشر طبيعي للبشرة:

خلط الصودا مع الماء يُنتج عجينة يمكن استخدامها كمقشّر لطيف للبشرة أو كإزالة طبيعية للروائح.

لكن يجب استخدامها باعتدال لتجنّب جفاف الجلد أو تهيجه، ولا يُنصح بالاستخدام اليومي لأنها قد تخلّ بتوازن حموضة الجلد.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ إزالة الروائح من الأقمشة والسجاد:

يمكن رشّ القليل من صودا الخبز على المفروشات والسجاد وتركها لبعض الوقت ثم شفطها بالمكنسة الكهربائية.

هذه الطريقة تساعد في امتصاص الروائح العنيدة مثل دخان السجائر أو روائح الحيوانات الأليفة.، وهي من أفضل الطرق الطبيعية لتعطير المنزل.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تنظيف الميكروويف والفرن:

ضع ملعقة صغيرة من الصودا في كوب ماء وسخّنه في الميكروويف لبضع دقائق، ثم امسح البخار المتكاثف بسهولة.

تساعد هذه الطريقة في إزالة الدهون والروائح المتراكمة، فقد أكدت فعاليتها في تنظيف الأفران دون مواد كيميائية ضارة.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تهدئة لدغات الحشرات:

ضع عجينة من صودا الخبز والماء على أماكن اللدغ لتقليل الاحمرار والحكة.

تعمل الصودا كمضاد طبيعي للحموضة والالتهاب، مما يخفف التهيّج الموضعي.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ إخماد حرائق المطبخ الصغيرة:

في حال نشوب حريق دهون بسيط، يمكن رشّ صودا الخبز مباشرة على اللهب لإخماده بفضل انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، لا يُعتبر هذا بديلاً عن المطفأة المنزلية، وهذه الطريقة تصلح فقط للحوادث الصغيرة جدًا.

صودا الخبز بيكربونات الصوديوم ازالة الروائح تلميع الأواني نصائح منزلية حيل تنظيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشر المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض البني والأبيض وأيهما أفضل صحيا؟.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد