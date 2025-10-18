«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

قد تبدو صودا الخبز بيكربونات الصوديوم مجرد مكوّن بسيط يُستخدم في إعداد الكعك والمخبوزات، لكنها في الواقع كنز منزلي متعدد الفوائد.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

وقد أثبتت دراسات عديدة، أن صودا الخبز قادرة على تنظيف، تعقيم، تلميع، وحتى إزالة الروائح بطريقة طبيعية وآمنة، وفقا لما نشر في موقع VeryWell Health، وفيما يلي أبرز الاستخدامات غير المتوقعة لصودا الخبز في المنزل:

ـ القضاء على الروائح الكريهة:

رشّ القليل من صودا الخبز داخل الأحذية أو الثلاجة أو السجاد لامتصاص الروائح غير المرغوبة.

تعمل الصودا كمادة قلوية متعادلة للأحماض، فتقضي على البكتيريا المسببة للروائح, ويمكن وضع علبة مفتوحة من الصودا في الثلاجة للحفاظ على رائحتها منعشة دائمًا.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تنظيف الأواني المحروقة والبقع الصعبة:

أضف ملعقة من صودا الخبز إلى الماء الدافئ وانقع الإناء المحروق لعدة ساعات قبل تنظيفه.

الصودا تعمل كمقشّط لطيف يُسهل إزالة البقع الدهنية والعالقة دون خدش الأسطح، ويوصى باستخدامها مع قليل من الخل لنتائج مذهلة في تنظيف القدور والمقالي.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تلميع خطوط السيراميك والبلاط:

اخلط صودا الخبز مع الماء لتكوين عجينة، وضعها على الفواصل بين البلاط ثم افركها بفرشاة أسنان قديمة.

تزيل هذه الطريقة الأوساخ المتراكمة وتعيد اللمعان للمكان, وتعتبر هذه الوصفة من أكثر الحيل المنزلية فعالية وأمانًا.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تنظيف البطاريات والمصارف:

امزج الصودا بالماء واستخدمها لإزالة التآكل حول أقطاب البطاريات، فهي تعادل الحموضة الناتجة عن التسريب.

كما يمكنك صب نصف كوب صودا الخبز في المصرف متبوعًا بالماء الساخن للتخلص من الروائح وتنظيف الأنابيب, وتعد صودا الخبز حلاً بيئيًا بديلًا للمنظفات الكيميائية القاسية.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تنظيف الفواكه والخضروات:

نقع الفواكه في محلول من الماء مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز لمدة 10–12 دقيقة يساعد في إزالة بقايا المبيدات، وأثبتت دراسة نشرتها PureWow أن هذه الطريقة أكثر فعالية من الغسيل بالماء وحده.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ مقشر طبيعي للبشرة:

خلط الصودا مع الماء يُنتج عجينة يمكن استخدامها كمقشّر لطيف للبشرة أو كإزالة طبيعية للروائح.

لكن يجب استخدامها باعتدال لتجنّب جفاف الجلد أو تهيجه، ولا يُنصح بالاستخدام اليومي لأنها قد تخلّ بتوازن حموضة الجلد.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ إزالة الروائح من الأقمشة والسجاد:

يمكن رشّ القليل من صودا الخبز على المفروشات والسجاد وتركها لبعض الوقت ثم شفطها بالمكنسة الكهربائية.

هذه الطريقة تساعد في امتصاص الروائح العنيدة مثل دخان السجائر أو روائح الحيوانات الأليفة.، وهي من أفضل الطرق الطبيعية لتعطير المنزل.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تنظيف الميكروويف والفرن:

ضع ملعقة صغيرة من الصودا في كوب ماء وسخّنه في الميكروويف لبضع دقائق، ثم امسح البخار المتكاثف بسهولة.

تساعد هذه الطريقة في إزالة الدهون والروائح المتراكمة، فقد أكدت فعاليتها في تنظيف الأفران دون مواد كيميائية ضارة.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ تهدئة لدغات الحشرات:

ضع عجينة من صودا الخبز والماء على أماكن اللدغ لتقليل الاحمرار والحكة.

تعمل الصودا كمضاد طبيعي للحموضة والالتهاب، مما يخفف التهيّج الموضعي.

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

ـ إخماد حرائق المطبخ الصغيرة:

في حال نشوب حريق دهون بسيط، يمكن رشّ صودا الخبز مباشرة على اللهب لإخماده بفضل انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، لا يُعتبر هذا بديلاً عن المطفأة المنزلية، وهذه الطريقة تصلح فقط للحوادث الصغيرة جدًا.