بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
آية التيجي

في تطور علمي لافت، كشفت أبحاث أجنبية حديثة عن علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي (Sickle Cell Disease).

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن التوازن الميكروبي في الأمعاء قد يلعب دورًا مهمًا في تخفيف الأعراض والمضاعفات، ويفتح بابًا جديدًا أمام العلاجات المستقبلية الداعمة للمرضى، وفقا لما نشر في موقع “pubmed”.

وأوضحت الدراسة الحديثة أوضحت أن مرضى فقر الدم المنجلي يعانون من اضطراب واضح في تركيبة بكتيريا الأمعاء (Dysbiosis)، ما يؤدي إلى زيادة الالتهاب وضعف الحاجز المعوي وتسرب البكتيريا إلى الدم، وهو ما يفاقم الأعراض مثل النوبات المؤلمة.

وأجريت الدراسة، في أنغولا على أطفال مصابين بالمنجلية كشفت أن دواء Hydroxyurea يعزز من تنوع البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مثل Faecalibacterium وRoseburia، التي تفرز أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) تقلل الالتهاب وتحسّن صحة الجهاز الهضمي.

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

نتائج واعدة في التجارب الحيوانية

وفي تجارب على الفئران المصابة بفقر الدم المنجلي، أدى نقل الميكروبيوم من فئران سليمة إلى تحسن في صحة العظام وتقليل الالتهاب، من خلال تنشيط مستقبلات الأحماض الدهنية (GPR41 وGPR43) وزيادة مستوى هرمون IGF1 المسؤول عن تجديد الأنسجة.

احتمالات علاجية مستقبلية
ويرى العلماء، أن تحسين النظام الغذائي، أو استخدام المكملات البكتيرية (Probiotics) والبريبيوتيك، قد يساهم في استعادة توازن الميكروبيوم المعوي، مما يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين جودة حياة المرضى.

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

ورغم النتائج المشجعة، إلا أن الأبحاث السريرية لم تثبت بعد أن تعديل الميكروبيوم وحده قادر على علاج فقر الدم المنجلي، كما أن سلامة بعض التدخلات مثل نقل الميكروبيوم البرازيّ (FMT) لا تزال قيد الدراسة.

وتشير الأبحاث، إلى أن بكتيريا الأمعاء قد تكون حليفًا جديدًا في معركة علاج فقر الدم المنجلي، عبر الحد من الالتهابات والمضاعفات وتحسين استجابة الجسم للعلاجات الحالية، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا قبل اعتماد هذه المقاربة كخطة علاجية رسمية.

