إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي 2025، والذي يأتي إيذانًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر لمدة ستة أشهر متواصلة.

ووفقًا لقرار الحكومة والقانون المنظم لآلية التوقيتين الصيفي والشتوي، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، لتعود إلى الحادية عشرة مساءً من اليوم السابق، إيذانًا ببدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا مع أولى لحظات يوم الجمعة 31 أكتوبر.



تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوي 2025

تبدأ مصر العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد تأخير الساعة ساعة واحدة كاملة في تمام منتصف الليل.

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي، واستمر لستة أشهر كاملة، وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء، فإن آخر يوم للتوقيت الصيفي يكون الخميس الأخير من أكتوبر، أي يوم 30 أكتوبر من كل عام، على أن يبدأ بعدها التوقيت الشتوي تلقائيًا.

تطبيق التوقيت الشتوي 2025 يأتي تنفيذًا لقرار الحكومة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة خلال فصول السنة المختلفة، عبر استغلال ساعات النهار الطويلة في الصيف وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية، بينما يتم العودة إلى التوقيت الطبيعي مع حلول الشتاء.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة.

ومع قرب نهاية شهر أكتوبر، ينتهي التوقيت الصيفي رسميًا ليبدأ التوقيت الشتوي 2025، وبذلك، عندما تدق الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، يجب على المواطنين إرجاع عقارب الساعة إلى الحادية عشرة مساءً.

ويأتي هذا التغيير ضمن الخطة السنوية الثابتة التي تطبقها الدولة، والتي تنص على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة في أبريل وينتهي في الخميس الأخير من أكتوبر.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي

يهدف تطبيق نظامي التوقيت الصيفي والشتوي إلى ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال زيادة عدد ساعات الاستفادة من ضوء النهار في فصل الصيف.

أما خلال الشتاء، ومع قصر عدد ساعات النهار، تعود الساعة إلى توقيتها الطبيعي لتتوافق مع طبيعة اليوم الشتوي.

قانون تنظيم التوقيت الصيفي والشتوي

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق في الأول من مارس 2023 على مشروع القانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، بعد توقف استمر لعدة سنوات.

وينص القانون على تقديم الساعة 60 دقيقة خلال فترة الصيف التي تبدأ في آخر جمعة من أبريل وتنتهي في آخر خميس من أكتوبر، ثم تأخيرها 60 دقيقة مع بداية التوقيت الشتوي.

ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف استيراد مصادر الطاقة.

متى يبدأ وينتهي التوقيت الشتوي؟

يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر، ويستمر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى.