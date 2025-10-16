استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2025، خاصة مع قرب انتهاء فترة التوقيت الصيفي التي استمرت لمدة 6 أشهر منذ أبريل الماضي.

ووفقًا للقانون المعمول به، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية الجمعة 31 أكتوبر 2025، ليبدأ رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي اعتمدته الحكومة في إطار خطط ترشيد استهلاك الطاقة.

موعد تغيير الساعة في مصر 2025

تنص المادة الأولى من قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023 على أن العمل بالتوقيت الصيفي ينتهي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وطبقًا لذلك، سيجري تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، أي في تمام الساعة 12:00 صباحًا من يوم الجمعة، لتُصبح الساعة 11:00 مساء الخميس، وهو ما يعني رسميًا بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن في ساعات العمل والاستهلاك خلال فصول السنة، بما يتناسب مع معدلات الإضاءة الطبيعية.

بداية التوقيت الصيفي 2025 وخطوات ضبط الساعة

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 يوم الجمعة 25 أبريل 2025، وهو العام الثالث على التوالي لتطبيق هذا النظام بعد عودته رسميًا في 2023، ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء. ويمكن للمواطنين ضبط الساعة تلقائيًا على هواتفهم لتتوافق مع التوقيت الجديد.

على هواتف أندرويد: الانتقال إلى "الإعدادات – Settings"، ثم "النظام – System" أو "إعدادات إضافية – Additional Settings"، ثم اختيار "التاريخ والوقت – Date & Time"، وتفعيل خيار "التاريخ والوقت التلقائي – Automatic Date & Time".

على هواتف آيفون: الدخول إلى "الإعدادات – Settings"، ثم "عام – General"، ثم "التاريخ والوقت – Date & Time"، وتفعيل خيار "الضبط التلقائي – Set Automatically".

وبذلك، تستعد مصر رسميًا لاستقبال فصل الشتاء بالتوقيت الجديد، الذي يُعد جزءًا من سياسة تنظيم الوقت الموسمية المعتمدة لتحقيق الانسجام بين ساعات النهار والعمل وترشيد الطاقة.