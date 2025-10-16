قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
"جبالي": قمة السلام حدثًا استثنائيًا.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة
كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي
كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي
توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة
الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حَفَظة القرآن الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة

استعد للتوقيت الشتوي 2025.. هتأخر الساعة 60 دقيقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025.. هتأخر الساعة 60 دقيقة
إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2025، خاصة مع قرب انتهاء فترة التوقيت الصيفي التي استمرت لمدة 6 أشهر منذ أبريل الماضي. 

ووفقًا للقانون المعمول به، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية الجمعة 31 أكتوبر 2025، ليبدأ رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي اعتمدته الحكومة في إطار خطط ترشيد استهلاك الطاقة.

التوقيت الصيفي

موعد تغيير الساعة في مصر 2025

تنص المادة الأولى من قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023 على أن العمل بالتوقيت الصيفي ينتهي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام. 

وطبقًا لذلك، سيجري تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، أي في تمام الساعة 12:00 صباحًا من يوم الجمعة، لتُصبح الساعة 11:00 مساء الخميس، وهو ما يعني رسميًا بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن في ساعات العمل والاستهلاك خلال فصول السنة، بما يتناسب مع معدلات الإضاءة الطبيعية.

بداية التوقيت الصيفي 2025 وخطوات ضبط الساعة
بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 يوم الجمعة 25 أبريل 2025، وهو العام الثالث على التوالي لتطبيق هذا النظام بعد عودته رسميًا في 2023، ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء. ويمكن للمواطنين ضبط الساعة تلقائيًا على هواتفهم لتتوافق مع التوقيت الجديد.

  • على هواتف أندرويد: الانتقال إلى "الإعدادات – Settings"، ثم "النظام – System" أو "إعدادات إضافية – Additional Settings"، ثم اختيار "التاريخ والوقت – Date & Time"، وتفعيل خيار "التاريخ والوقت التلقائي – Automatic Date & Time".
  • على هواتف آيفون: الدخول إلى "الإعدادات – Settings"، ثم "عام – General"، ثم "التاريخ والوقت – Date & Time"، وتفعيل خيار "الضبط التلقائي – Set Automatically".

وبذلك، تستعد مصر رسميًا لاستقبال فصل الشتاء بالتوقيت الجديد، الذي يُعد جزءًا من سياسة تنظيم الوقت الموسمية المعتمدة لتحقيق الانسجام بين ساعات النهار والعمل وترشيد الطاقة.

التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي تأخير الساعة أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

ترشيحاتنا

توم كروز

بعد فترة قصيرة … انفصال توم كروز و آنا دي ارماس

سلوى خطاب

سلوى خطاب ضيفة برنامج «ورقة بيضا».. اليوم

هيبتا

إيرادات السينما أمس.. الكدواني يتفوق على الجميع .. وأوسكار بالمركز الثالث

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد