سوهاج في المقدمة.. الداخلية تحكم قبضتها على أنصار المال السياسي

أجريت الأربعاء، عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا في انتخابات مجلس النواب.

وأحكمت وزارة الداخلية قبضتها على المتعاملين بالمال السياسي، والذين يوجهون الناخبين للتصويت لمرشح معين نظير مقابل مالي.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين وبحوزتهم بطاقات رقم قومي لعدد من الناخبين لتوجيههم لانتخاب مرشحهم نظير مقابل مالي.

وفي هذا التقرير نرصد جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة على انتشار المالي السياسي في الانتخابات ومنع توجيه الناخبين.

ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الكوثر بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

رشاوى على الناخبين في سوهاج

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية لبعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

القبض على 3 سيدات يوزعن رشاوى

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط (3 سيدات) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، وبحوزتهن مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

سيدة تدفع رشاوى للناخبين في طهطا

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، وبحوزتها مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

القبض على أحد أنصار مرشح بقنا

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.