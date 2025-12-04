قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
لغز يومض في السماء.. مذنب يصدر نبضات قلب منتظمة ويواصل اقترابه من الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد رصد رشاوى انتخابية في سوهاج.. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الجريمة

محكمة
محكمة
معتز الخصوصي

قرّرت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على رجل وسيدة يوزعان أموال على الناخبين بسوهاج.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج من ضبط (شخص وسيدة) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة ، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال تردّدهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

عقوبة الرشاوى الانتخابية

ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:

استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.

وبدأت منذ قليل عملية التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءًا ويعقبها عملية الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين.

بدء التصويت في 1775 لجنة فرعية باليوم الأخير بإعادة المرحلة الأولى

وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.
فتحت اللجان الفرعية أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت لليوم الثاني على التوالي والأخير فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.
وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:
الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة
الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا
الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص
الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي
الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت
الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج
الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم
الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة
الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط
الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا
الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة
الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام
الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور
الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص
الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود
الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول
الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح
الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم
الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي
والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

الناخبين سوهاج الرشاوى الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة الرشاوى الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

افتتاح مساجد غدا

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يقدم روشتة علاجية لعلاج التفكك الأسري

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يقدم روشتة لعلاج التفكك الأسري.. السبت

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم ويهديه مصحفًا مطبوعًا بطريقة برايل

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد