بعد رصد رشاوى انتخابية في سوهاج.. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الجريمة

قرّرت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على رجل وسيدة يوزعان أموال على الناخبين بسوهاج.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج من ضبط (شخص وسيدة) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة ، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال تردّدهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

عقوبة الرشاوى الانتخابية

ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:

استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.

وبدأت منذ قليل عملية التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءًا ويعقبها عملية الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين.

بدء التصويت في 1775 لجنة فرعية باليوم الأخير بإعادة المرحلة الأولى

وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

فتحت اللجان الفرعية أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت لليوم الثاني على التوالي والأخير فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.