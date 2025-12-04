محافظ الأقصر يأمر ببناء معدية خرسانية آمنة لتلاميذ مدرسة العوابد

استجاب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لشكاوى أهالي نجع العوابد التي تداولها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معاناة تلاميذ مدرسة الشهيد أشرف فتح الله خلال عبورهم سقالة خشبية خطرة أقامها الأهالي بشكل عشوائي فوق الترعة أمام المدرسة مباشرة وهو ما يعرض حياة الأطفال للخطر كل يوم.

وجاءت الاستجابة بعد رصد المشكلة على صفحات التواصل الاجتماعي حيث وجه المحافظ بالتعامل العاجل معها واتخاذ إجراءات فورية لضمان عبور آمن للتلاميذ وتخفيف المعاناة عن الأهالي.

وأوضح اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر أن المنطقة يتوفر بها بالفعل عدد 2 كوبري مشاة ومركبات على بعد نحو 150 متر من المدرسة وهي منشآت آمنة ومقامة فعليًا إلا أن حرص المحافظة على سلامة التلاميذ ودعم الخدمات المقدمة للأهالي دفع المحافظ إلى إصدار توجيه مباشر بالبدء الفوري في رفع كفاءة المعدية الحالية وبناءها من الخرسانة المسلحة بالتنسيق مع أحد المقاولين لتكون آمنة ومؤهلة للاستخدام اليومي.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن المحافظة تحت قيادة المهندس عبد المطلب عماره مستمرة في تنفيذ مشروعات خدمية عديدة تسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق مع متابعة دقيقة لأي شكوى يتم رصدها أو تقديمها من المواطنين لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل خدمة ممكنة لهم.