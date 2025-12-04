تقديم 100 منحة جزئية لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر خطوة مهمة لدعم منظومة التعليم الفني بعد توفير 100 منحة جزئية لعدد 100 طالب من الملتحقين بجامعة طيبة التكنولوجية بالسنة الدراسية الاولى والثانية خلال العام الدراسي 2025 2026.

وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما يخدم الطلاب الاكثر احتياجا.

شارك في اعلان المنح كل من الدكتور هشام ابوزيد نائب محافظ الأقصر والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية وهاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية.

واكد نائب محافظ الأقصر أن دعم التعليم وبناء القدرات والتمكين الاقتصادي ودعم ذوي الهمم يمثل مسارا مهما لتحقيق التنمية مشيرا الى ان توفير 100 منحة دراسية يعني فتح المجال امام 100 فرصة عمل جديدة.

وأضاف أن المحافظة تقدم دعما كاملا للمبادرات التي تهتم بالتعليم والتكنولوجيا، مؤكدا ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني الذي أصبح عنصرا رئيسيا في عملية التنمية.

وأوضح زين الدين أن أوائل العديد من البرامج الدراسية بالجامعة هم من خريجي التعليم الفني رغم قبول الجامعة نسبة من طلاب الثانوية العامة وهو ما يعكس القدرات الكبيرة التي يمتلكها طلاب الدبلومات.

وأكد أن هؤلاء الطلاب تميزوا ايضا في انشطة رياضية وثقافية وفنية وان الجامعة ترحب بكل تعاون يخدم العملية التعليمية.