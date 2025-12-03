قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كشف جريمة قتل خفير مخزن بلاستيك بالأقصر .. القصة الكاملة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهدت منطقة الكلاحين بمدينة الأقصر واحدة من أبشع الوقائع التي كشفت عنها مباحث مديرية أمن الأقصر بعد جهود مكثفة قادت إلى ضبط قاتل خفير مخزن بلاستيك خلال 48 ساعة فقط من وقوع الجريمة.

بدأت القصة عندما تلقى مدير أمن الأقصر اللواء محمد الصاوي إخطارا بالعثور على جثة خفير يدعى “ح. د” 55 عاما فوق سطح مخزن بلاستيك في محيط نجع الخطباء وهو ما أثار حالة من الغموض حول أسباب الجريمة .

تحرك فريق بحث من مباحث البندر برئاسة المقدم أحمد ناصف وجرى تكثيف التحريات في محيط موقع الحادث ومع مراجعة تحركات المقربين من المخزن بدأت الشكوك تتجه نحو شاب ثلاثيني من أبناء المنطقة عاطل ويتردد على المخزن بشكل غير منتظم.

وخلال ساعات محدودة تمكن الفريق من كشف الحقيقة حيث تبين ان الجاني كان يخطط لسرقة المخزن بعد أن أحضر مطرقة شاكوش لكسر الباب لكن خطته انهارت عندما فوجئ بوجود الخفير على السطح فاعتدى عليه بضربة مباشرة على الرأس ثم ربطه بالحبل حتى يتأكد من شل حركته وهو ما أدى إلى وفاته في الحال.

ومع استمرار محاولات الجاني في البحث عن أي مبالغ داخل المخزن اكتشف عدم وجود شيء ليسرقه فقرر إخفاء آثار جريمته بسرقة قرص الدى فى ار الخاص بكاميرات المراقبة قبل الهرب من المكان

بعد تقنين الإجراءات تمت مواجهة المتهم بما ورد في التحريات فاعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وارشد عن أداة الجريمة وتم تحرير محضر وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر

الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

المتهم

حجب الرؤية.. القبض على سائق سيارة نقل بالقاهرة

الطالبة جنى

بعد اختفائها فجأة.. العثور على طالبة دار السلام في محل بالغربية

المتهمين

القبض على 4 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بسوهاج

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد