كشف جريمة قتل خفير مخزن بلاستيك بالأقصر .. القصة الكاملة

شهدت منطقة الكلاحين بمدينة الأقصر واحدة من أبشع الوقائع التي كشفت عنها مباحث مديرية أمن الأقصر بعد جهود مكثفة قادت إلى ضبط قاتل خفير مخزن بلاستيك خلال 48 ساعة فقط من وقوع الجريمة.

بدأت القصة عندما تلقى مدير أمن الأقصر اللواء محمد الصاوي إخطارا بالعثور على جثة خفير يدعى “ح. د” 55 عاما فوق سطح مخزن بلاستيك في محيط نجع الخطباء وهو ما أثار حالة من الغموض حول أسباب الجريمة .

تحرك فريق بحث من مباحث البندر برئاسة المقدم أحمد ناصف وجرى تكثيف التحريات في محيط موقع الحادث ومع مراجعة تحركات المقربين من المخزن بدأت الشكوك تتجه نحو شاب ثلاثيني من أبناء المنطقة عاطل ويتردد على المخزن بشكل غير منتظم.

وخلال ساعات محدودة تمكن الفريق من كشف الحقيقة حيث تبين ان الجاني كان يخطط لسرقة المخزن بعد أن أحضر مطرقة شاكوش لكسر الباب لكن خطته انهارت عندما فوجئ بوجود الخفير على السطح فاعتدى عليه بضربة مباشرة على الرأس ثم ربطه بالحبل حتى يتأكد من شل حركته وهو ما أدى إلى وفاته في الحال.

ومع استمرار محاولات الجاني في البحث عن أي مبالغ داخل المخزن اكتشف عدم وجود شيء ليسرقه فقرر إخفاء آثار جريمته بسرقة قرص الدى فى ار الخاص بكاميرات المراقبة قبل الهرب من المكان

بعد تقنين الإجراءات تمت مواجهة المتهم بما ورد في التحريات فاعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وارشد عن أداة الجريمة وتم تحرير محضر وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر