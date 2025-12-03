محافظ الأقصر: مستشفى جديد للكلى..وتأمين صحي شامل يغطي 90% من المواطنين

كشف المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن محافظة الأقصر شهدت نقلة نوعية في الخدمات الصحية مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المرحلة الأولى للمشروع شملت المحافظة وكانت تجربة ناجحة بشكل كبير.

التأمين الصحي الشامل يغطي 90% من المواطنين

وخلال لقاء خاص مع الإعلامية أنوار مطاوع، مقدم برنامج «من قلب الصعيد» على قناة تن، أوضح المحافظ أن منظومة التأمين الصحي تعمل بكفاءة في جميع أنحاء المحافظة، حيث اشترك فيها نحو 90% من المواطنين، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة تحت مظلتها على مستوى عالي من الجودة.

تطوير المستشفيات والمراكز الطبية

وأشار المحافظ إلى افتتاح المستشفى الدولي بعد تطويره بشكل كامل، بالإضافة إلى جهود متواصلة لتطوير المستشفيات في كافة المراكز، موضحًا أن معظم المراكز الطبية في القرى أصبحت جاهزة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

إنشاء مستشفى للكلى على مساحة 20 ألف متر

ولفت المهندس عبد المطلب عمارة إلى أنه تم الحصول على 20 ألف متر من وزارة الري لإنشاء مستشفى متخصص للكلى، ليكون ضمن الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع نطاق المستشفيات المتخصصة بالمحافظة.

خطة مستقبلية لتطوير الوحدات الصحية

وأوضح المحافظ أن هناك خطة طموحة لتطوير جميع الوحدات الصحية في الأقصر، لضمان تقديم خدمات متكافئة وشاملة لجميع المواطنين، سواء في المدن أو القرى، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.