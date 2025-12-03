دون جراحة تقليدية.. «أورام أسوان» يُحقق إنجازًا طبيًا باستئصال ورم لمريض 77 عامًا بتقنية المنظار|تفاصيل

حقق مركز أورام أسوان التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل إنجازًا طبيًا لافتًا، بعدما نجح الفريق الطبي في استئصال ورم لمريض يبلغ من العمر 77 عامًا، يعاني من أمراض قلبية ومشكلات صحية متعددة، وذلك باستخدام تقنية حديثة بالمنظار بديلة عن الجراحات التقليدية.

وأوضح الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم المناظير بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، أن العملية التي تُعرف بتقنية "تشريط الأورام بالمنظار" تُنفَّذ عبر الفتحات الطبيعية للجسم باستخدام منظار القولون، ما يسمح باستئصال الأورام بأقصى درجات الأمان مع الحفاظ الكامل على التكوين التشريحي للعضو المصاب.

وأضاف “مدكور”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن هذه التقنية المتقدمة تجنب المرضى الخضوع لجراحة كبرى أو إجراء تحويل مسار مؤقت أو دائم، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة بعد العملية. وأكد أن إدخال هذه التكنولوجيا الحديثة إلى مصر يعزز مكانتها الطبية وقدرتها على مواكبة آخر ما توصل إليه العلم في مجال علاج الأورام.

وفي ختام حديثه، أشاد مدكور بالفريق الطبي المنفذ للعملية، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل خطوة جديدة تُضاف إلى رصيد منظومة التأمين الصحي الشامل، ويبرهن على التقدم الملحوظ في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.