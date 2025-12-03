قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
افتتاح موقف سيارات القرنة بالأقصر.. واستقبال غير مألوف من المواطنين للمحافظ| ماذا حدث؟

شمس يونس

في إطار الاحتفالات المستمرة على مدار شهر ديسمبر الجاري بمناسبة العيد القومي الـ16 لمحافظة الأقصر، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام احتفالاً بالقرار الجمهوري رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٠٩، افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، موقف سيارات الأجرة الجديد المقام أسفل محور اللواء سمير فرج بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

شهد الافتتاح حضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والأستاذ مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس هاني طايع والمهندس أسعد مصطفى ممثلي جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، إلى جانب عدد كبير من أهالي القرنة وقياداتها الشعبية وشيوخها، الذين حرصوا على استقبال المحافظ بالمزمار البلدي في مشهد يعكس الترحيب والاحتفاء الشعبي.

وكان جهاز تعمير البحر الأحمر قد انتهى من تنفيذ موقف سيارات الأجرة الجديد والذي جاء ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ودعم خدمات النقل الداخلي. ويعد هذا المشروع أحد أبرز المشروعات الخدمية التي تخدم أهالي البر الغربي والقرنة بالكامل، حيث يسهم في تسهيل انتقال المواطنين بين البر الغربي وشرق مدينة الأقصر، من خلال سيارات الأجرة (السيرفيس).

ويخدم الموقف أربعة خطوط رئيسيةخط سير القرنة – طيبة الجديدة،وخط سير القرنة – الأقصر،وخط سير القرنة – قامولا،وخط سير القرنة داخلى .

كما يستوعب الموقف نحو 85 سيارة أجرة، بما يلبي احتياجات التنقل اليومية ويخفف الضغط على محاور ومداخل المدينة.

وتم إقامة الموقف على مساحة 4200 متر مربع، ويضم مجموعة من المرافق الخدمية المتكاملة تشمل مصلى، وعدد 4 محلات تجارية،وغرف إدارية،وغرف أمن ، دورات مياه


وأكد محافظ الأقصر خلال الافتتاح، أن المشروعات الخدمية والتنموية تتواصل في مختلف المراكز والمدن خلال شهر الاحتفال بالعيد القومي، وتشمل مشروعات للبنية التحتية ومحطات للصرف الصحي ومدارس جديدة، مؤكداً حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم احتياجاتهم اليومية.

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

المتهمون

بيدفعوا رشاوى.. القبض على 4 من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين لانتخاب مرشحين بالبحيرة

المتهمون

بيوزعوا كروت دعائية.. القبض على 5 من أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

