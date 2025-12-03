افتتاح موقف سيارات القرنة بالأقصر.. واستقبال غير مألوف من المواطنين للمحافظ| ماذا حدث؟

في إطار الاحتفالات المستمرة على مدار شهر ديسمبر الجاري بمناسبة العيد القومي الـ16 لمحافظة الأقصر، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام احتفالاً بالقرار الجمهوري رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٠٩، افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، موقف سيارات الأجرة الجديد المقام أسفل محور اللواء سمير فرج بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

شهد الافتتاح حضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والأستاذ مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس هاني طايع والمهندس أسعد مصطفى ممثلي جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، إلى جانب عدد كبير من أهالي القرنة وقياداتها الشعبية وشيوخها، الذين حرصوا على استقبال المحافظ بالمزمار البلدي في مشهد يعكس الترحيب والاحتفاء الشعبي.

وكان جهاز تعمير البحر الأحمر قد انتهى من تنفيذ موقف سيارات الأجرة الجديد والذي جاء ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ودعم خدمات النقل الداخلي. ويعد هذا المشروع أحد أبرز المشروعات الخدمية التي تخدم أهالي البر الغربي والقرنة بالكامل، حيث يسهم في تسهيل انتقال المواطنين بين البر الغربي وشرق مدينة الأقصر، من خلال سيارات الأجرة (السيرفيس).

ويخدم الموقف أربعة خطوط رئيسيةخط سير القرنة – طيبة الجديدة،وخط سير القرنة – الأقصر،وخط سير القرنة – قامولا،وخط سير القرنة داخلى .

كما يستوعب الموقف نحو 85 سيارة أجرة، بما يلبي احتياجات التنقل اليومية ويخفف الضغط على محاور ومداخل المدينة.

وتم إقامة الموقف على مساحة 4200 متر مربع، ويضم مجموعة من المرافق الخدمية المتكاملة تشمل مصلى، وعدد 4 محلات تجارية،وغرف إدارية،وغرف أمن ، دورات مياه



وأكد محافظ الأقصر خلال الافتتاح، أن المشروعات الخدمية والتنموية تتواصل في مختلف المراكز والمدن خلال شهر الاحتفال بالعيد القومي، وتشمل مشروعات للبنية التحتية ومحطات للصرف الصحي ومدارس جديدة، مؤكداً حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم احتياجاتهم اليومية.