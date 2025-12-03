قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينها 4 أسود و3 نمور.. استقدام 118 حيوانا جديدا لحديقة الجيزة

حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة
شيماء مجدي

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن مشروع تطوير حديقة الحيوان سيحوّلها إلى أيقونة ترفيهية وتعليمية رائدة، تستقبل الزوار من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفَّذ وفق رؤية متكاملة تعيد للحديقة مكانتها الإقليمية والدولية.

وأوضح المحافظ ، أن الحديقة تمثل إضافة خدمية وترفيهية مهمة لأهالي الجيزة نظرًا لما تضمه من مساحات خضراء واسعة ومناطق ترفيهية تم تصميمها وتنفيذها علي غرار حدائق الحيوان العالمية المفتوحة . 

وجاءت تصريحات المحافظ ، خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بمشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان بجنوب الجيزة.


واطلع المحافظ، على مكونات المشروع من محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة "حدائق" لتطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدًا حرص المحافظة على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة لضمان خروج المشروع في الإطار الزمني والمواصفات المخططة نظرًا لأهمية الحديقة كمتنفس تاريخي وثقافي للمواطنين.

واطمأن المحافظ ، على نسب إنجاز المرحلة الأولى من التطوير والتي تضمنت الانتهاء من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف وترميم أكثر من 90% من المباني الأثرية داخل الحديقة، موضحًا أن هذه الأعمال تشكّل الأساس لبدء تطوير مناطق عرض الحيوانات.

وأوضح المحافظ، أنه جاري التنسيق لتخصيص ساحات انتظار خارج الحديقة وفي محيطها لاستيعاب حركة الزوار المتوقعة عقب افتتاح المشروع مؤكدًا أن هذه الساحات ستُسهم في تنظيم الحركة المرورية ومنع التكدسات مع توفير مسارات دخول وخروج آمنة تضمن سهولة وصول المواطنين للحديقة دون التأثير على الحركة العامة بالمنطقة.

وخلال اللقاء تم استعراض خطة التشغيل التي تشمل إنشاء ثلاثة مراكز تعليمية متخصصة في علوم الأحياء والدراسات البيئية وبرامج موجهة للأطفال، وتعيين 60 مهندسًا زراعيًا متخصصًا، وإنشاء وحدات طبية متطورة ومستشفى بيطري وصيدلية مرخّصة لضمان أعلى مستويات الرعاية للحيوانات.

كما حرص المحافظ على إجراء زيارة ميدانية للأعمال داخل الحديقة، رافقه خلالها مسؤولو المشروع للاطلاع على سير العمل وسبل التنسيق بين جهات المحافظة والشركة.

حيث تفقد المسارات والممرات التي يتم تجهيزها للزوار، والتصميمات الجاري تنفيذها، والتي روعي فيها تحقيق رؤية واضحة لتوزيع مكوّنات الحديقة ومناطق عرض الحيوانات بما يضمن تجربة مشاهدة تفاعلية ومريحة للزوار ووفقًا للمعايير الدولية.

واطلع المحافظ علي التصميمات الجديدة التي تعتمد على إنشاء بيئات طبيعية مفتوحة تتناسب مع طبيعة كل نوع من الحيوانات مع التخلي عن النمط التقليدي للأقفاص الضيقة . 

كما اطلع المحافظ علي خطة التشغيل والتي تتضمن منظومة رقمية متكاملة تشمل بيع التذاكر إلكترونيًا وتطبيقات معلوماتية للزوار وتغطية الحديقة بكاميرات مراقبة، ونظام معلومات صحي وغذائي وسلوكي للحيوانات يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين التجربة التعليمية للزوار.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي مساحة حديقة الحيوان يبلغ ٨٦ فدانًا، وحديقة الأورمان ٢٨ فدانًا، موضحًا أنه تم دمج الحديقتين باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما البعض، بما يتيح إنشاء نطاق بيئي واسع ومتكامل يعزز من القيمة الجمالية والترفيهية للموقع، ويمنح الزائرين تجربة أكثر تنوعًا وثراءً داخل أكبر حيز أخضر مفتوح في قلب الجيزة.

من جانبه، أوضح محمد كامل أن خطة التطوير تتضمن استقدام 118 فصيلة جديدة تضاف للفصائل المتواجدة حاليا من الحيوانات من دول متعددة من بينها أربعة أسود وثلاثة نمور تصل للمرة الأولى إلى الحديقة، إضافة إلى استيراد 362 حيوانًا إضافيًا لتعزيز التنوع البيولوجي، مع تخصيص مساحات ملائمة لكل نوع.

وأكد كامل ، أن الحديقة قد استضافت ممثلًا عن رابطة الاتحاد الأفريقي الذي أجرى مراجعة شاملة لعمليات التطوير، وأن تعليقات الوفد أكدت التزام المشروع بأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الخطة تولي أهمية كبرى للحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للحديقة.

جاء ذلك بحضور اللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة حدائق لتطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والأورمان وعبد الفتاح فيظي العضو المنتدب لشركة حدائق وألبان هيسكو خبير استشاري في حدائق الحيوان وكاثرينا دروكر مديرة حديقة الحيوان وبعض اعضاء مجلس ادارة التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان .

