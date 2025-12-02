سائحة بلجيكية تنشر البهجة في الأقصر .. يوم ترفيهي للأطفال محاربي السرطان | صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس يونس

وسط أجواء إنسانية مفعمة بالمحبة والدفء، خصّصت سائحة بلجيكية يومًا ترفيهيًا للأطفال محاربي السرطان خلال زيارتها لمحافظة الأقصر، حيث قدّمت لهم مجموعة من الفعاليات المبهجة التي هدفت إلى إدخال السعادة على قلوبهم.

وشهد اليوم الترفيهي توزيع الهدايا، وعرض مسرح عرائس، وفقرة تفاعلية للأطفال، ما خلق لحظات من الفرح والمرح انعكست على وجوههم وروحهم، وأسهم في تخفيف أعباء رحلة العلاج عنهم.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي، أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس الوجه الحضاري للسياحة في الأقصر، مشيرًا إلى أن دعم الأطفال وتقديم لحظات من السعادة لهم هو عمل نبيل يستحق كل التقدير، مضيفًا: “نثمّن هذه اللفتة الرقيقة التي تركت أثرًا عميقًا في نفوس أطفالنا.”

وأشار أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام، إلى أن مشاركة السائحة للأطفال يومهم يعكس قيمة الإنسانية التي تتجاوز الحدود، وقال: “الأطفال محاربو السرطان يستحقون كل لحظة فرح، وهذه المبادرة كانت رسالة حب وأمل نحتفي بها ونشجع عليها.

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

