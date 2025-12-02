الأقصر تحتفل بالعيد القومي السادس عشر في 9 ديسمبر وسط فعاليات تراثية وثقافية

تحتفل محافظة الأقصر في 9 ديسمبر من كل عام بالعيد القومي للمحافظة، الذي يخلد ذكرى تحويل الأقصر إلى محافظة مستقلة، بعد أن كانت تابعة لمحافظة قنا، لتصبح لها كيان إداري كامل يمكنه إدارة شؤون أهاليها وتنمية مواردها الثقافية والسياحية.

ويعد العيد مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مكانة الأقصر التاريخية والحضارية، فهي مدينة الفراعنة بمعابدها الضخمة ومقابرها على ضفاف النيل، كما تمثل اليوم مركزًا سياحيًا وثقافيًا عالميًا يسعى إلى تطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

التحضيرات للاحتفالات

في إطار الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي السادس عشر، وعقب توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عقد اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة المشرفة على الاحتفالات، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الفعاليات التي ستشهدها المحافظة.

وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث استعرض سكرتير عام المحافظة خطة الاحتفال المقترحة، والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس الطابع التراثي والحضاري للأقصر.

وخلال الاجتماع، وجه اللواء عبد الله عاشور الحضور بعدد من التكليفات لضمان الإعداد الجيد والتنظيم المحكم للاحتفالات، مع التأكيد على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن خروج المناسبة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

فعاليات العيد

تشمل فعاليات العيد عروضا تراثية وفنية، ومسيرات شعبية، ومعارض ثقافية تبرز تاريخ الأقصر منذ عهد الفراعنة حتى العصر الحديث ، ومن المقرر ان تشهد الاحتفالية افتتاح محافظ الاقصر لعدد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة

كما تعد فرصة للأهالي والزوار للاحتفال بهوية المحافظة والتعرف على تاريخها العريق.

يعتبر العيد القومي للأقصر احتفالًا بالاستقلال الإداري للمحافظة وتعزيز مكانتها الثقافية والسياحية، ويجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر، مؤكداً للعالم قيمة الأقصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.