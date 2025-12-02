قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
تحقيقات وملفات

الأقصر تحتفل بالعيد القومي السادس عشر في 9 ديسمبر وسط فعاليات تراثية وثقافية

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

تحتفل محافظة الأقصر في 9 ديسمبر من كل عام بالعيد القومي للمحافظة، الذي يخلد ذكرى تحويل الأقصر إلى محافظة مستقلة، بعد أن كانت تابعة لمحافظة قنا، لتصبح لها كيان إداري كامل يمكنه إدارة شؤون أهاليها وتنمية مواردها الثقافية والسياحية.

ويعد العيد مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مكانة الأقصر التاريخية والحضارية، فهي مدينة الفراعنة بمعابدها الضخمة ومقابرها على ضفاف النيل، كما تمثل اليوم مركزًا سياحيًا وثقافيًا عالميًا يسعى إلى تطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

التحضيرات للاحتفالات

في إطار الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي السادس عشر، وعقب توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عقد اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة المشرفة على الاحتفالات، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الفعاليات التي ستشهدها المحافظة.

وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث استعرض سكرتير عام المحافظة خطة الاحتفال المقترحة، والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس الطابع التراثي والحضاري للأقصر.

وخلال الاجتماع، وجه اللواء عبد الله عاشور الحضور بعدد من التكليفات لضمان الإعداد الجيد والتنظيم المحكم للاحتفالات، مع التأكيد على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن خروج المناسبة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

فعاليات العيد

تشمل فعاليات العيد عروضا تراثية وفنية، ومسيرات شعبية، ومعارض ثقافية تبرز تاريخ الأقصر منذ عهد الفراعنة حتى العصر الحديث ، ومن المقرر ان تشهد الاحتفالية افتتاح محافظ الاقصر لعدد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة

كما تعد فرصة للأهالي والزوار للاحتفال بهوية المحافظة والتعرف على تاريخها العريق.

يعتبر العيد القومي للأقصر احتفالًا بالاستقلال الإداري للمحافظة وتعزيز مكانتها الثقافية والسياحية، ويجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر، مؤكداً للعالم قيمة الأقصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر العيد القومى

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
البابا ليو
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
يسرا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد