قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات التحفظ على عربات الحنطور المخالفة في مدينة الأقصر

استمرار حملات التحفظ على عربات الحنطور المخالفة في مدينة الأقصر
استمرار حملات التحفظ على عربات الحنطور المخالفة في مدينة الأقصر
شمس يونس

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، حملات تمشيطية بشوارع المدينة لضبط عربات الحنطور المخالفة.

وأثناء مرور مسئولي إدارة المتابعة الميدانية بمنطقة كورنيش النيل وشارع خالد بن الوليد، تلاحظ إحدى عربات الحنطور المخالفة تلقى الروث في الطريق العام، وعلى الفور تم توقيف العربة حسب التعليمات المنظمة، فضلاً عن التحفظ عليها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة الاهتمام بتكثيف جميع الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق، وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة، مؤكدا تغليظ العقوبات مثل حجز العربة أو مصادرتها نهائيا عند تكرار المخالفة، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على 3 عربات حنطور مخالفة خلال الحملة، ولن يتم التهاون بخروج أي عربة مخالفة إلا بتجديد الحفاضة وتركيب اللوحة المعدنية.

وأكد أن الحملات ستخرج بصورة يومية لضبط جميع العربات المخالفة تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

شارك في الحملة حاتم جابر، سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور، مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي، نائب مدير الإدارة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يترأس يوم الخادم الأمين بالإيبارشية

مركز اورام اسوان

خدمات نوعية لأول مرة.. إجراء أول عملية استئصال ورم بالمنظار بمركز أسوان

المؤتمر السنوي للكهنة

الكهنوت نعمة ورسالة .. افتتاح المؤتمر السنوي للكهنة

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد