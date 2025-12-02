استمرار حملات التحفظ على عربات الحنطور المخالفة في مدينة الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، حملات تمشيطية بشوارع المدينة لضبط عربات الحنطور المخالفة.

وأثناء مرور مسئولي إدارة المتابعة الميدانية بمنطقة كورنيش النيل وشارع خالد بن الوليد، تلاحظ إحدى عربات الحنطور المخالفة تلقى الروث في الطريق العام، وعلى الفور تم توقيف العربة حسب التعليمات المنظمة، فضلاً عن التحفظ عليها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة الاهتمام بتكثيف جميع الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق، وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة، مؤكدا تغليظ العقوبات مثل حجز العربة أو مصادرتها نهائيا عند تكرار المخالفة، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على 3 عربات حنطور مخالفة خلال الحملة، ولن يتم التهاون بخروج أي عربة مخالفة إلا بتجديد الحفاضة وتركيب اللوحة المعدنية.

وأكد أن الحملات ستخرج بصورة يومية لضبط جميع العربات المخالفة تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

شارك في الحملة حاتم جابر، سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور، مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي، نائب مدير الإدارة.