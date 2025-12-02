وفد كوري رفيع يزور الرامسيوم لمتابعة مشروع تطوير تراث الأقصر

استقبل الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام اثار البر الغربي وفدا رفيعا من الجانب الكوري داخل معبد الرامسيوم.

وذلك ضمن المشروع المصري الكوري المشترك لتعزيز القدرات لتنمية موارد سياحة التراث الثقافي المستدامة في الاقصر وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من اعمال على ارض الواقع

ضم الوفد بوكيون تشوي نائب مدير هيئة التراث الكوري الى جانب مجموعة من قيادات وخبراء الهيئة وهي الجهة الحكومية المنفذة للجانب الكوري داخل المشروع حيث جاءت الزيارة بهدف الوقوف على حجم تقدم الاعمال داخل موقع المشروع ومراجعة الخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية

وتعكس الزيارة حالة التعاون القوي بين مصر وكوريا الجنوبية في دعم مواقع التراث الثقافي وصونها بما يحافظ على قيمتها التاريخية والاثرية ويحقق استفادة اكبر للقطاع السياحي في محافظة الاقصر كما يعمل وفد هيئة التراث الكوري على بحث سبل تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق اهداف المشروع وتنمية موارد السياحة الثقافية ودعم التنمية المستدامة داخل المحافظة