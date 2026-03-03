تعرف على الأجواء الروحانية في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المعظم بأسوان

فى أجواء رمضانية وأبوية شهدها اليوم الثانى عشر من شهر رمضان المعظم ، شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أبناءه من الأشخاص ذوى الإعاقة حفل الإفطار الجماعى الذى تم تنظيمه بمركز شباب بدر.

وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وأيضاً زياد ياسن مدير مديرية الشباب والرياضة ، وسهير مكى مدير وحدة تكافؤ الفرص ، فضلاً عن عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات ذوى الإعاقة ، موجهاً مسئولى الجهات المختصة بتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأعرب المهندس عمرو لاشين عن فخره وإعتزازه بلقاء أبنائه من الأشخاص ذوى الإعاقة ، وهو الذى تجسد فى أن يكون أول إفطار جماعى معهم ، ولهذا فقد حرصنا على تنفيذه بوضع رؤية أسوان 2040 ، والتى بنيناها معاً ، وتهدف إلى جعل هذه المحافظة العريقة نموذجاً إقليمياً ناجحاً للتنمية المستدامة قائماً على تمكين الإنسان وتعزيز دوره وذلك تفعيلاً لمخرجات إستراتيجية العمل الأهلى ، وترسيخاً لقيم المشاركة والعدالة للجميع .

أجواء رمضانية

وأكد محافظ أسوان بأن الأشخاص ذوى الإعاقة هم جزء أصيل من نسيج هذا المجتمع ، وطاقة أمل ، ونماذج ملهمة فى التحدى والإصرار ، ولذا فإن الاهتمام بهم يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهداً فى إزالة أى معوقات خدمية أو مجتمعية قد تواجه أبناء المحافظة من ذوى الإعاقة .

ولفت إلى أن تنظيم هذا الإفطار ليس مجرد لقاء رمزى ، بل رسالة واضحة بأن الجميع شركاء فى بناء مستقبل أفضل للمحافظة ، وأن قصص النجاح الملهمة لأبنائها من ذوى الإعاقة تمثل وسام فخر لتصبح أسوان نموذجاً رائداً فى دمجهم وتمكينهم فى مختلف المجالات الحياتية .