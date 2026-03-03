قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على الأجواء الروحانية في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المعظم بأسوان

أجواء رمضانية
أجواء رمضانية
محمد عبد الفتاح

فى أجواء رمضانية وأبوية شهدها اليوم الثانى عشر من شهر رمضان المعظم ، شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أبناءه من الأشخاص ذوى الإعاقة حفل الإفطار الجماعى الذى تم تنظيمه بمركز شباب بدر. 

وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وأيضاً زياد ياسن مدير مديرية الشباب والرياضة ، وسهير مكى مدير وحدة تكافؤ الفرص ، فضلاً عن عدد من القيادات التنفيذية المعنية. 

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات ذوى الإعاقة ، موجهاً مسئولى الجهات المختصة بتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة. 

وأعرب المهندس عمرو لاشين عن فخره وإعتزازه بلقاء أبنائه من الأشخاص ذوى الإعاقة ، وهو الذى تجسد فى أن يكون أول إفطار جماعى معهم ، ولهذا فقد حرصنا على تنفيذه بوضع رؤية أسوان 2040 ، والتى بنيناها معاً ، وتهدف إلى جعل هذه المحافظة العريقة نموذجاً إقليمياً ناجحاً للتنمية المستدامة قائماً على تمكين الإنسان وتعزيز دوره وذلك تفعيلاً لمخرجات إستراتيجية العمل الأهلى ، وترسيخاً لقيم المشاركة والعدالة للجميع .

أجواء رمضانية 

وأكد محافظ أسوان بأن الأشخاص ذوى الإعاقة هم جزء أصيل من نسيج هذا المجتمع ، وطاقة أمل ، ونماذج ملهمة فى التحدى والإصرار ، ولذا فإن الاهتمام بهم يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهداً فى إزالة أى معوقات خدمية أو مجتمعية قد تواجه أبناء المحافظة من ذوى الإعاقة .

ولفت إلى أن تنظيم هذا الإفطار ليس مجرد لقاء رمزى ، بل رسالة واضحة بأن الجميع شركاء فى بناء مستقبل أفضل للمحافظة ، وأن قصص النجاح الملهمة لأبنائها من ذوى الإعاقة تمثل وسام فخر لتصبح أسوان نموذجاً رائداً فى دمجهم وتمكينهم فى مختلف المجالات الحياتية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

ترشيحاتنا

الفنان أحمد كشك

أحمد كشك يكشف لصدى البلد ملامح شخصيته في مسلسل «أب ولكن»

احمد مالك وهدى المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 15.. موت هدى المفتي.. وخالد كمال يفقد عقله

مسلسل هي كيميا

سرقة ذهب مريم الجندي تشعل أحداث الحلقة 14 من مسلسل هي كيميا

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد