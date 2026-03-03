برلماني: مصر قادرة على حماية أمنها القومي في ظل التقلبات الإقليمية

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حملت رسائل طمأنة حاسمة للداخل المصري، ورؤية استراتيجية متزنة للتعامل مع أخطر تصعيد تشهده المنطقة.

وقال نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم. إن الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف بشأن موقف مصر من الأزمة الإقليمية، مؤكدًا أن القاهرة بذلت جهودًا مخلصة لتجنب الحرب والسعي للوساطة وتقريب وجهات النظر، انطلاقًا من إيمانها بأن الحروب لا تجلب إلا الدمار وعدم الاستقرار، سواء للدول المنخرطة فيها أو لجوارها.

وأضاف وكيل تعليم الشيوخ، أن تحذير الرئيس من تداعيات غلق مضيق هرمز وتأثيره المحتمل على حركة التجارة العالمية وقناة السويس يعكس قراءة عميقة للمشهد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي سيناريوهات اقتصادية محتملة.

وشدد نائب بني سويف. على ما جاء في كلمة الرئيس السيسي، ودعوته لوحدة الصف الداخلي، مؤكداً أن تماسك الشعب والدولة هو صمام الأمان الحقيقي لعبور الأزمات، وأن مصر، بقيادتها وجيشها وشعبها، قادرة على تجاوز التحديات مهما تعاظمت، وأن أمنها القومي خط أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه.

وأضاف النائب نادر يوسف نسيم. أن استعراض الرئيس للتحديات التي مرت بها الدولة منذ عام 2020، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، وأخيرًا التصعيد الإيراني، يؤكد أن مصر تدير أزماتها بعقلانية وصبر استراتيجي، مع الحفاظ على ثوابت سياستها القائمة على التهدئة ورفض الاعتداء على الدول، ودعم الأشقاء، والعمل الدائم على تسوية النزاعات بالحوار، بما يحفظ استقرار المنطقة ويصون مصالح الشعب المصري.