برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في حفل الإفطار تعكس قوة مصر وتحركاتها لخفض التصعيد

أكدت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حملت رسائل حاسمة واضحة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية، مشددة على أن مصر تسعى دائمًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت ريهام أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، إن الرئيس أوضح خلال كلمته نهج مصر المتوازن في التعامل مع الأزمات والحروب الإقليمية، مؤكدة أن تحركات الدولة المصرية تهدف إلى تجنب التصعيد ومنع اتساع دائرة النزاع، وضمان سلامة وأمن الدول العربية وشعوبها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس تناول بشكل صريح تداعيات أي تعطيل محتمل لمضيق هرمز وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية، كما تطرق إلى أهمية قناة السويس كرافد اقتصادي واستراتيجي، مع إبراز استعداد الدولة الكامل لمواجهة جميع السيناريوهات والتحديات.

وأكدت النائبة، أن رسائل الرئيس للمواطنين حول توافر الاحتياطات وعدم وجود أي مخاطر، تعكس قدرة مصر على إدارة الأزمات داخليًا، وسط ظروف اقتصادية عالمية معقدة، مضيفة أن استعراض الرئيس للأزمات العالمية منذ 2020، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة وصولًا إلى الأحداث الحالية، يؤكد تماسك الدولة المصرية واستقرارها.

واختتمت النائبه ريهام ابو الحسن حديثها، بالإشارة إلى أن دعوة الرئيس لتوحيد الصف والتكاتف داخليًا تشكل عاملاً أساسيًا في مواجهة أي تحديات إقليمية أو دولية مستقبلية، مؤكدة أن مصر تملك كل المقومات لحماية أمنها القومي ومقدرات شعبها.