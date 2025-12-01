قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
اعرف المدد اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية عن الموظفين في الخدمة المدنية
صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة.. هل وقع في الفخ؟
محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية الألسن بالأقصر

انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية الألسن بعنوان "الابتكار والإبداع نحو اكتشاف وإدارة مواهب الشباب"
انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية الألسن بعنوان "الابتكار والإبداع نحو اكتشاف وإدارة مواهب الشباب"
شمس يونس

انطلقت  اليوم فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بكلية الألسن تحت شعار "الابتكار والإبداع نحو اكتشاف وإدارة مواهب الشباب"، وسط حضور واسع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين بالكلية، برعاية  الدكتورة صابرين  عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر. 


بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة النائب الطلابي للفاعلية الطالب أحمد سعد الطويل ثم تحدث النائب الأكاديمي للمؤتمر مدرس مساعد كامل حسوب ثم جاءت كلمة الدكتور محمد حمزة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب رئيس المؤتمر، الذي رحب بالحضور مؤكّدًا أن المؤتمر يأتي في إطار توجه الجامعة لدعم وتمكين المواهب الشابة، وإتاحة مساحات أكبر لابتكارات الطلاب.
 

وألقى  الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، كلمة ثمّن فيها دعم الجامعة ورئيستها للمبادرات الطلابية، موضحًا أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المواهب وتشجيع البحث العلمي، مشيرًا إلى ترحيب الكلية بكل فكرة إبداعية يقدمها الطلاب، وحرصها على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.
وتضمنت فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلي تناول نماذج من إبداعات طلاب كلية الألسن، أعقبه افتتاح معرض المواهب الطلابية الذي استعرض أعمالًا متنوعة في مجالات الفن والترجمة والكتابة والابتكار.
كما شهد المؤتمر عروضًا بحثية لطلاب الكلية، قدّموا خلالها أوراقًا تطبيقية وأفكارًا مبتكرة في مجالات مختلفة، تعكس قدراتهم في البحث والتحليل والإبداع.
واختُتمت الفعاليات بندوة بعنوان "الموهبة في عصر الرقمنة… أدوات تكنولوجية لتمكين الشباب"، التي ناقشت أهمية التكنولوجيا الحديثة في اكتشاف ورعاية الموهوبين.

