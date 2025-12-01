كأس العرب.. الغندور يستطلع رأي الجمهور حول مباراة قطر وفلسطين

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير حول مباراة قطر و فلسطين في كأس العرب 2025 عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتب الغندور : "من يفوز قطر ام فلسطين توقعاتكم".



يقص منتخب قطر ، شريط مشاركته في كأس العرب 2025 عندما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على أرضية استاد البيت، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا تونس وسوريا.

ويدخل المنتخب القطري النسخة الحالية بطموحات كبيرة ورغبة واضحة في المنافسة على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توقفت أفضل نتائجه عند الحصول على المركز الثاني في نسخة 1998، ثم المركز الثالث في بطولة 2021 التي أقيمت في الدوحة، بينما كان ظهوره الأول في السعودية عام 1985 وانتهى حينها في المركز الرابع.

ويخوض "العنابي" البطولة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد نجاحه في حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، عقب تصدر مجموعته في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية على حساب الإمارات وعُمان، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية مع بداية مشواره العربي.

وتشهد قائمة قطر عدة غيابات مؤثرة، أبرزها غياب هداف المنتخب التاريخي المعز علي الذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا، إلى جانب ابتعاد الثنائي أحمد الراوي وأحمد الجانحي بداعي الإصابة، ما يضع على المدرب مسؤولية إيجاد حلول هجومية بديلة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب قطر المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

الدفاع: سلطان البريك - عيسى لاي - طارق سلمان - أيوب محمد.

الوسط: أحمد فتحي - عاصم مادبو - عبد العزيز حاتم.

الهجوم: أكرم عفيف - أحمد علاء - المعز علي.