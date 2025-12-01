قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كأس العرب.. الغندور يستطلع رأي الجمهور حول مباراة قطر وفلسطين

علا محمد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير حول مباراة قطر و فلسطين في كأس العرب 2025 عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


وكتب الغندور : "من يفوز قطر ام فلسطين توقعاتكم".


يقص منتخب قطر ، شريط مشاركته في كأس العرب 2025 عندما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على أرضية استاد البيت، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا تونس وسوريا.

ويدخل المنتخب القطري النسخة الحالية بطموحات كبيرة ورغبة واضحة في المنافسة على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توقفت أفضل نتائجه عند الحصول على المركز الثاني في نسخة 1998، ثم المركز الثالث في بطولة 2021 التي أقيمت في الدوحة، بينما كان ظهوره الأول في السعودية عام 1985 وانتهى حينها في المركز الرابع.

ويخوض "العنابي" البطولة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد نجاحه في حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، عقب تصدر مجموعته في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية على حساب الإمارات وعُمان، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية مع بداية مشواره العربي.

وتشهد قائمة قطر عدة غيابات مؤثرة، أبرزها غياب هداف المنتخب التاريخي المعز علي الذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا، إلى جانب ابتعاد الثنائي أحمد الراوي وأحمد الجانحي بداعي الإصابة، ما يضع على المدرب مسؤولية إيجاد حلول هجومية بديلة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب قطر المباراة بتشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

الدفاع: سلطان البريك - عيسى لاي - طارق سلمان - أيوب محمد.

الوسط: أحمد فتحي - عاصم مادبو - عبد العزيز حاتم.

الهجوم: أكرم عفيف - أحمد علاء - المعز علي.

الإعلامي خالد الغندور الغندور قطر و فلسطين كأس العرب المنتخب القطري

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

