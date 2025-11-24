مفاجأة في قائمة منتخب قطر في كأس العرب.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة في قائمة منتخب قطر في كأس العرب.

قائمة منتخب قطر في كأس العرب

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"7 لاعبين مصريين ولاعب قطري وحيد في قائمة منتخب قطر في كأس العرب وتضم ١١ جنسية مختلفة".

تجديد الثقة فى المنتخب.. قرار جديد من اتحاد الكرة قبل كأس العرب

وكان قد أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، والمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب الذي يقوده حلمي طولان.

وشدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه الأخير، على توفير كل المتطلبات اللازمة للأجهزة الفنية واللاعبين استعدادًا للبطولات المقبلة.

كما وافق المجلس على إقامة معسكر منتخب كأس العرب بمركز المنتخبات الوطنية قبل السفر لخوض البطولة.

كانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أصدرت عقوبات قاسية بشأن بطولة كأس مصر ومسابقات الناشئين وعدد من الموضوعات.

واطلع مجلس إدارة اتحاد الكرة على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء بطولة كأس مصر التى تتضمن دراسة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة، بما يتيح بدء فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم، وقبل المشاركة في كأس العالم.

واتخذت لجنة المسابقات قرارات انضباطية بشأن تجاوزات فى مسابقات الناشئين والشباب في ضوء التقارير الواردة بشأن مخالفات جسيمة تهدد سلامة اللاعبين والحكام والجمهور.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اتخاذ قرارات حاسمة، تتضمن شطب بعض عناصر اللعبة ومنعهم من ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم وفق ما يلي:

1- شطب هشام جودة أحمد، المدير الإداري لفريق الشرقية، مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.

2- شطب عبد الرحمن أحمد شعبان، مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007، لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.

3- شطب كريم أشرف محمود، مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009، لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب، ما أدى إلى عدم استكمال المباراة.

4- شطب كيرلس حليم متى، إداري نادى ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة.

وأكد مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه سيتخذ جميع العقوبات الانضباطية اللازمة لمواجهة أي تجاوزات، بما يضمن سلامة اللاعبين والحكام والجماهير، وأن على لجان المسابقات بفروع الاتحاد العرض على لجنة المسابقات الرئيسية بأى تجاوزات فور حدوثها.