رياضة

ثورة تنظيمية في اتحاد الكرة.. مشروع ضخم للمواهب وقرارات شطب تهز مسابقات الناشئين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد سمير

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري، حيث ناقش عددًا من الموضوعات المهمة، وانتهى إلى اتخاذ القرارات التالية:

أولًا: اعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب 2026–2036:
    •    اعتمد المجلس خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لاكتشاف ورعاية المواهب من خلال إستراتيجية وطنية لتطوير منتخبات الناشئين والشباب وصولا لمشاركات المنتخب الأول والأوليمبي حتى كاس العالم 2034 والدورة الاوليمبية 2036  وتتضمن الخطة إعداد 8 مراكز فنية للتدريب والتطوير على مستوى قطاعات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لضمان تحقيق أهداف المشروع على مدار عشر سنوات.

قرر المجلس رفع الخطة كاملة إلى وزير الشباب والرياضة لطلب اعتمادها رسميًا.

ثانيًا: إعادة تشكيل لجان الاتحاد:
    •    وافق المجلس على إعادة تشكيل لجان الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ثالثًا: الاستقالة المقدمة من مدير إدارة الإعلام:
    •    اطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من الأستاذ أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام وتقدم رئيس المجلس والأعضاء بالشكر والتقدير على جهود سيادته المخلصة خلال سنوات عمله بالاتحاد، مؤكدين أنه سيظل أحد أبناء الاتحاد الأوفياء، ووافق المجلس على قبول الاستقالة وإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية.

رابعًا: دعم المنتخب الوطني الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب:
    •    أكد المجلس تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني الأول والمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب وتوفير كل المتطلبات اللازمة للأجهزة الفنية واللاعبين استعدادًا للبطولات المقبلة، كما وافق المجلس على إقامة معسكر منتخب كأس العرب بمركز المنتخبات الوطنية قبل السفر لخوض البطولة.

خامسًا: مذكرة لجنة المسابقات بشأن بطولة كأس مصر وعدد من الموضوعات:
    •    اطلع المجلس على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء بطولة كأس مصر التى تتضمن دراسة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة، بما يتيح بدء فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم، وقبل المشاركة في كأس العالم.

سادسًا: قرارات انضباطية بشأن تجاوزات فى مسابقات الناشئين والشباب:
* في ضوء تقارير لجنة المسابقات بشأن مخالفات جسيمة تهدد سلامة اللاعبين والحكام والجمهور ، قرر المجلس  اتخاذ قرارات حاسمة، تتضمن شطب بعض عناصر اللعبة ومنعهم من ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم وفق ما يلي:
    1.    شطب هشام جودة أحمد، المدير الإداري لفريق الشرقية، مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.
    2.    شطب عبد الرحمن أحمد شعبان، مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007، لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.
    3.    شطب كريم أشرف محمود، مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009، لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب، مما أدى إلى عدم استكمال المباراة.
4. شطب كيرلس حليم متى، إداري نادى ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة. 
ويؤكد المجلس أنه سيتخذ جميع العقوبات الانضباطية اللازمة لمواجهة أي تجاوزات، بما يضمن سلامة اللاعبين والحكام والجماهير وأن على لجان المسابقات بفروع الاتحاد العرض على لجنة المسابقات الرئيسية بأى تجاوزات فور حدوثها.

إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب كريم أشرف محمود بد الرحمن أحمد شعبان هشام جودة أحمد قرارات انضباطية كأس العالم وزير الشباب والرياضة

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

