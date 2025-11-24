عرض خارق من ميسي مع إنتر ميامي يطيح بسينسيناتي ويضع الفريق على أعتاب نهائي الـ MLS

قدم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وقاد إنتر ميامي لتحقيق فوز كبير على سينسيناتي بنتيجة 4-0، ليواصل الفريق رحلته نحو تحقيق حلم الوصول لأول مرة إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ميسي، صاحب الـ38 عامًا والمتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، كان نجم الأمسية بلا منازع، بعدما سجل هدفًا وصنع ثلاثة أخرى.

واستفاد إنتر ميامي من تألق نجمه الأول ليضمن تأهله إلى نهائي المنطقة الشرقية المقرر إقامته السبت المقبل.

وسيواجه ميامي فريق نيويورك سيتي، الذي بدوره خطف بطاقة العبور بعد إقصائه فيلادلفيا المصنّف الأول، بفضل هدف ماكسي موراليس عند الدقيقة (27)، ليواصل بطل نسخة 2021 مسيرته القوية في الأدوار الإقصائية.

وشهد ملعب "تي كيو إل" حضورًا جماهيريًا تخطى 26 ألف متفرج، أملاً في رؤية سينسيناتي يصنع المفاجأة، إلا أن أصحاب الأرض أضاعوا فرصًا مبكرة أهمها محاولة التوجولي كيفن دينكي التي تصدى لها الحارس روكو ريوس نوفو باقتدار.

وجاء الرد سريعًا من ميامي، حين قدّم ميسي تمريرة جميلة إلى ماتيو سيلفيتي الذي شارك بديلًا للويس سواريز يعيدها الأخير بعرضية متقنة أسكنها ميسي برأسه في الشباك، معلنًا تقدم فريقه (1-0).

واصل سينسيناتي محاولاته وأهدر الفنزويلي إندر إتشينيكي فرصة محققة، بينما بقي ميامي الطرف الأخطر.

وكاد ميسي أن يسجل هدفًا ثانيًا بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني، عزز ميامي تقدمه بهدف جميل لسيلفيتي بعد تمريرة جديدة من ميسي (57)، قبل أن يوقع تاديو ألييندي على الهدف الثالث إثر صناعة مدهشة من النجم الأرجنتيني (62)، ثم عاد ألييندي ليضيف الرابع بعد تمريرة ثالثة ساحرة من ميسي (74)، ليكتمل العرض الهجومي المبهر.

وسيواجه الفائز بنهائي المنطقتين الشرقية والغربية بعضهما في المواجهة الحاسمة المقررة في السادس من ديسمبر المقبل، في سهرة كروية منتظرة قد تشهد أول ظهور لإنتر ميامي في النهائي.