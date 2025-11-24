قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب القوس والسهم يحصد 5 ميداليات متنوعة

منتخب القوس والسهم
منتخب القوس والسهم
ملك موسى

حققت بعثة منتخب مصر للقوس والسهم 5 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين، في البطولة الأفريقية الرابعة عشرة التي اختتمت منافساتها مؤخرًا في كوت  ديفوار.

وحصلت  اللاعبة نورا الصباغ على ذهبية منافسات القوس المركب، في حين حصدت نوراي السيد ذهبية فردي ناشئات تحت 18 سنة، كما حصلت نوراي السيد وإسماعيل عز الدين على ذهبية الزوجي المختلط، وحقق إسماعيل عز الدين فضية فردي الناشئين تحت 18 سنة، وحصد إسماعيل عز الدين وأحمد محسن وزين الدين محمد فضية فرق الناشئين تحت 18 سنة، وتعد هذه النتائج بمثابة الإنجاز للناشئين والناشئات في أول مشاركة لهم بالبطولات القارية.

وضمت بعثة المنتخب كل من إسماعيل عز الدين وأحمد محسن، وزين الدين محمد من منتخب الشباب تحت 18 سنة، و نواري السيد وهنا عبد المعطي من منتخب السيدات تحت 18 سنة، بالإضافة إلى نورا الصباغ في منافسات القوس المركب سيدات، وماجد محيي المدير الفني، وترأس بعثة المنتخب الدكتور معتز نور الدين عضو مجلس الإدارة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة لبعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم للناشئين والناشئات ولمجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين، على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي حققوها خلال منافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار.

ومن جانبه أعرب الدكتور معتز نور الدين عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب، وأشاد بأداء المنتخب في البطولة الأفريقية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة العميد هاني حسين فضل المشاركة باللاعبين الشباب في البطولة الأفريقية لتجهيزهم للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب المقرر لها في داكار.

منتخب القوس والسهم القوس والسهم بطولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

مصطفى العش

جاب الله: العش تعرض لارتجاج بسيط في مران اليوم

زكريا الدهشوري

أبرز أرقام زكريا الدهشوري.. مهاجم مغربي مرشح لقيادة هجوم الأهلي

فينيسيوس

ماركا تكشف أزمة داخل ريال مدريد: فينيسيوس غاضب ويهدد بالرحيل مجانًا

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد