منتخب القوس والسهم يحصد 5 ميداليات متنوعة

حققت بعثة منتخب مصر للقوس والسهم 5 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين، في البطولة الأفريقية الرابعة عشرة التي اختتمت منافساتها مؤخرًا في كوت ديفوار.

وحصلت اللاعبة نورا الصباغ على ذهبية منافسات القوس المركب، في حين حصدت نوراي السيد ذهبية فردي ناشئات تحت 18 سنة، كما حصلت نوراي السيد وإسماعيل عز الدين على ذهبية الزوجي المختلط، وحقق إسماعيل عز الدين فضية فردي الناشئين تحت 18 سنة، وحصد إسماعيل عز الدين وأحمد محسن وزين الدين محمد فضية فرق الناشئين تحت 18 سنة، وتعد هذه النتائج بمثابة الإنجاز للناشئين والناشئات في أول مشاركة لهم بالبطولات القارية.

وضمت بعثة المنتخب كل من إسماعيل عز الدين وأحمد محسن، وزين الدين محمد من منتخب الشباب تحت 18 سنة، و نواري السيد وهنا عبد المعطي من منتخب السيدات تحت 18 سنة، بالإضافة إلى نورا الصباغ في منافسات القوس المركب سيدات، وماجد محيي المدير الفني، وترأس بعثة المنتخب الدكتور معتز نور الدين عضو مجلس الإدارة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة لبعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم للناشئين والناشئات ولمجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين، على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي حققوها خلال منافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار.

ومن جانبه أعرب الدكتور معتز نور الدين عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب، وأشاد بأداء المنتخب في البطولة الأفريقية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة العميد هاني حسين فضل المشاركة باللاعبين الشباب في البطولة الأفريقية لتجهيزهم للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب المقرر لها في داكار.