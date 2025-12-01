استعداداً لـ عيد الأقصر القومي .. المحافظ يتفقد أحياء القرنة والمدينة في جولة موسعة | صور

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة ميدانية موسعة شملت عدداً من الأحياء بمدينة الأقصر والبر الغربي بمدينة القرنة.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات لاحتفالات عيد الأقصر القومي، وحرصاً على متابعة جاهزية المدينة للموسم السياحي الحالي ورفع مستوى النظافة والخدمات.

بدأت جولة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين ، بطريق الكورنيش، مروراً بميدان صلاح الدين، ثم تفقد شارع التلفزيون ذهاباً وعودة قبل العودة مجدداً إلى ميدان صلاح الدين. كما شملت الجولة متابعة الأعمال بشارع عبد المنعم عديسي، وميدان المحطة، وشارع سعد زغلول، وميدان أبو الحجاج.

وخلال جولته بمدينة الأقصر تابع محافظ الأقصر أعمال طلاء الأرصفة، ومستوى النظافة بالشوارع، موجهاً بضرورة إحكام السيطرة على عربات الحنطور، ورفع درجة الاستعداد الدائم لاستقبال الزائرين خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

كما شملت الجولة تفقد ميدان الملك عبد الله، وكوبري أبو الجود، ومنطقة شرق السكة، وشارع سيالة بدران حتى نجع الخطباء وصولاً إلى المزلقان، حيث أشاد محافظ الأقصر بمستوى النظافة في أحياء وسط وجنوب الأقصر.

وتابع عماره ، جولته بشارع السلخانة أمام السوق ونزلة الكوبري بحي شمال الأقصر، قبل التوجه إلى مركز ومدينة القرنة، حيث تفقد موقف القرنة الجديد أسفل محور سمير فرج، واطلع على الاستعدادات النهائية لافتتاحه خلال احتفالات عيد الأقصر القومي.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، ورؤساء أحياء جنوب ووسط وشمال الأقصر، إضافة إلى مدير المتابعة الميدانية.