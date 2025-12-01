قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. نهائي كأس اتحاد شباب الأقصر بالعديسات بحري

نائب محافظ الأقصر يشهد نهائي كأس اتحاد شباب الأقصر بالعديسات بحري مركز الطود
نائب محافظ الأقصر يشهد نهائي كأس اتحاد شباب الأقصر بالعديسات بحري مركز الطود
شمس يونس

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، حفل ختام بطولة كأس اتحاد شباب الأقصر، والمقامة بمركز شباب العديسات بحري بمركز الطود، بحضور أحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندس إسلام الدهرين رئيس اتحاد شباب الأقصر.

وشهد نائب المحافظ حفل الختام الذي تضمن فقرات فنية متنوعة، شملت عروضًا للكاراتيه والجمباز، وفقرة "العصا الصعيدي". كما شاهد المباراة الختامية التي أُقيمت بين مركز شباب الطود ومركز شباب الطراخين، والتي انتهت بفوز مركز شباب الطراخين.

وقام نائب المحافظ بتسليم الدروع والهدايا التذكارية للاعبين وكأس البطولة لمركز شباب الطراخين، الحاصل على البطولة في نسختها الأولى تحت رعاية وتنظيم اتحاد شباب الأقصر، وهو عضو الجمعية العمومية بالاتحاد المصري للكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

شهد حفل الختام الدكتور محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ السابق عن دائرة محافظة الأقصر، والطاهر عبد الحميد مدير إدارة الطود التعليمية، والأب رويس عبد الملاك راعي كنيسة السيدة مريم العذراء بالعديسات بحري، وعدد من الشباب وأهالي قرية العديسات بحري.

وفي كلمته، وجه نائب محافظ الأقصر، التهنئة لاتحاد شباب الأقصر بمناسبة تنظيم البطولة، ناقلا لهم تحيات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، مؤكدا على أهمية دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في جميع مراكز المحافظة، باعتبار أن الشباب هم قاطرة التنمية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين النشء والشباب، ودعم المبادرات التي تعزز الرياضة كنمط حياة وتستخدمها كأداة للتنمية المجتمعية.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه

صورة أرشيفيةلا

انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان

صورة أرشيفية

الكيوت تثير الجدل في مصر .. هل تصبح بديلاً لـ التوك توك ؟

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد