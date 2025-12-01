الأقصر.. نهائي كأس اتحاد شباب الأقصر بالعديسات بحري

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، حفل ختام بطولة كأس اتحاد شباب الأقصر، والمقامة بمركز شباب العديسات بحري بمركز الطود، بحضور أحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندس إسلام الدهرين رئيس اتحاد شباب الأقصر.

وشهد نائب المحافظ حفل الختام الذي تضمن فقرات فنية متنوعة، شملت عروضًا للكاراتيه والجمباز، وفقرة "العصا الصعيدي". كما شاهد المباراة الختامية التي أُقيمت بين مركز شباب الطود ومركز شباب الطراخين، والتي انتهت بفوز مركز شباب الطراخين.

وقام نائب المحافظ بتسليم الدروع والهدايا التذكارية للاعبين وكأس البطولة لمركز شباب الطراخين، الحاصل على البطولة في نسختها الأولى تحت رعاية وتنظيم اتحاد شباب الأقصر، وهو عضو الجمعية العمومية بالاتحاد المصري للكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

شهد حفل الختام الدكتور محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ السابق عن دائرة محافظة الأقصر، والطاهر عبد الحميد مدير إدارة الطود التعليمية، والأب رويس عبد الملاك راعي كنيسة السيدة مريم العذراء بالعديسات بحري، وعدد من الشباب وأهالي قرية العديسات بحري.

وفي كلمته، وجه نائب محافظ الأقصر، التهنئة لاتحاد شباب الأقصر بمناسبة تنظيم البطولة، ناقلا لهم تحيات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، مؤكدا على أهمية دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في جميع مراكز المحافظة، باعتبار أن الشباب هم قاطرة التنمية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين النشء والشباب، ودعم المبادرات التي تعزز الرياضة كنمط حياة وتستخدمها كأداة للتنمية المجتمعية.