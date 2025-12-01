قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يصل فرنسا لإنهاء الحرب

زيلينسكي وماكرون
زيلينسكي وماكرون
محمد على

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قصر الإليزيه اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوقت الذي وصلت فيه الحرب الأوكرانية المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات إلى منعطف حساس، حيث تدرس كييف وموسكو خطة سلام من حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان زيلينسكي آخر مرة في باريس في ١٧ نوفمبر.


صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بوجود "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد آخر مفاوضات أمريكية مع كييف، في الوقت الذي يستعد فيه مبعوثه للسفر إلى روسيا لإجراء محادثات متابعة.

وبعد ساعات مما وصفه الجانبان بـ"المثمرة" في هالانديل بيتش، شمال ميامي، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، ووصف مصدر في وفد كييف المناقشات بأنها "ليست سهلة".

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تواجه فيه كييف ضغوطًا عسكرية وتعاني فيه من فضيحة فساد محلية، وهي تمهد الطريق لزيارة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إلى موسكو، والذي من المتوقع أن يناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

إنهاء حرب أوكرانيا 

وطرحت واشنطن خطة لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتسعى إلى الانتهاء منها بموافقة موسكو وكييف.

فضيحة فساد 

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "أوكرانيا لديها بعض المشاكل الصغيرة الصعبة"، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا على إقالة رئيس أركانه وكبير المفاوضين.

تابع ترامب "لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة لإبرام صفقة".

وقال روبيو في وقت سابق للصحفيين إن محادثات فلوريدا - التي حضرها أيضًا ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر - كانت "مثمرة للغاية" ولكن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

ذكر روبيو "هذا أمر دقيق ومعقد".

وتابع: "هناك الكثير من الأجزاء المتحركة، ومن الواضح أن هناك طرفًا آخر مشاركًا هنا سيتعين أن يكون جزءًا من المعادلة، وسيستمر ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يسافر ويتكوف إلى موسكو".

قاد أمين مجلس الأمن الأوكراني رستم عمروف وفد كييف، والذي ضم أيضًا أندريه هناتوف، رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية، والمستشار الرئاسي .

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قصر الإليزيه إيمانويل ماكرون الحرب الأوكرانية كييف وموسكو دونالد ترامب كييف وموسكو ترامب مفاوضات أمريكية هالانديل بيتش موسكو فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

سعر الدولار

انخفض.. تعرف على سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

بنك مصر

بعد توقف محدود.. بنك مصر يؤكد استعادة خدماته بالكامل

اجتماع مصري-تركي رفيع بالقاهرة

اجتماع مصري-تركي رفيع بالقاهرة يمهد لشراكة لرفع التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد