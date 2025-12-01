أجهزة بورسعيد التنفيذية تواصل جهود التصدي للتعديات على أملاك الدولة | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة بورسعيد أعمال إزالة 3 مبانٍ مخالفة مقامة على أرض زراعية بمساحة 600 متر داخل جمعيتي بدر و الإخلاص جنوب بورسعيد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أجهزة بورسعيد التنفيذية تواصل جهود التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وتمت الإزالات برئاسة حي الجنوب بقيادة السيد أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة مديرية الزراعة، والأجهزة الأمنية، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار هذه التجاوزات، وذلك ضمن الموجة السابعة والعشرين من إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة

وأكدت الأجهزة المختصة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الموجة الحالية من الإزالات بكل حزم، وعدم التهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة مع المتابعة اليومية لرصد أي مخالفات في مراحلها الأولى، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل معها وفقًا للقانون.