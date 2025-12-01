عبد الرحيم حسن: فرقة مسرحية لعرض إبداعات مسابقة بورسعيد أرض المواهب

أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن مسابقة بورسعيد أرض المواهب وبدعم مباشر من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد استطاعت أن تحقق نجاح كبير في كشف النقاب عن العديد من المواهب الواعدة التي سوف تتصدر المشهد الفني والثقافي خلال الفترة القادمة .

واضاف عبد الرحيم أن كل لجنة من لجان التحكيم سوف تختار ثلاث فائزين من بين المشاركين في كل فرع من فروع المسابقة .. بالإضافة إلى خمس متسابقين آخرين من المتميزين بتم تكريمهم خلال الحفل الختامي ولن تتوقف المسابقة عند هذا الحد وسوف يتم عمل كورسات فنية للشباب الذي يحتاج إلى تدريب لصقل مواهبهم.

وأشار الفنان عبد الرحيم إلي أنه سوف يتم عمل فرقة مسرحية تتبع المحافظة مباشرة يتم من خلالها تقديم نجوم المسابقة في جميع المجالات وتقدم الأعمال المسرحية والقصة والرواية للفائزين .



وقال الفنان عبد الرحيم اتوقع أن تحقق المسابقة نجاح كبير وصدي واسع في جميع محافظات مصر خلال الحفل الختامي الذي سيقام خلال الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد .

كرنفال بورسعيد أرض المواهب

تحولت مسابقة بورسعيد أرض المواهب إلي كرنفال للعائلات وسهرة من نوع خاص .. لا أحد يحضر للاختبار أمام لجان التحكيم ويمضي الجميع يجلس الشباب الاباء والامهات لحضور سهرة مع عدد من الأصوات الجميلة ومجموعة من الأغاني القديمة والحديثة والتواشيح الدينية والابتهالات والغناء علي العود .

ويحرص شاب كلية التربية النوعية من قسم الموسيقى علي الحضور للاستماع الى الأصوات الشباب الذين يحرصون على تقديم أفضل ما لديهم من مواهب أمام لجان التحكيم في منافسة وسباق للحصول على أفضل تقييم .