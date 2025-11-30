محافظ بورسعيد يشيد بتنفيذ الجامعة للمبادرة الرئاسية لرفع اللياقة البدنية لطلاب الجامعات

شارك اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة والجامعة لدعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأهلية، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعمداء الكليات.

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس الجامعة

وخلال الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، ودعم خطط التنمية بالمحافظة وتعزيز الوعي لدى الطلاب والشباب، مشيرًا إلى أن الجامعة تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التطوير والبناء التي تشهدها بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بتنفيذ الجامعة للمبادرة الرئاسية لرفع اللياقة البدنية لطلاب الجامعات مؤكدًا علي أهمية الرياضة ودورها في بناء جيل قادر على المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا على اهمية مشاركة الجامعة خلال احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي وافتتاح عدد من المشاريع.

كما أكد مجلس الجامعة استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مختلف الملفات وتعزيز دور الجامعة في دعم المبادرات القومية وتنفيذ برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.