أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
محافظات

محافظ بورسعيد: ما شهدته المحافظة خلال أيام الانتخابات يعكس روح التعاون

محمد الغزاوى

أشاد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية خلال يومي التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل بورسعيد، والتي أسفرت عن تنظيم عملية انتخابية مشرفة اتسمت بالانضباط والدقة والشفافية داخل مختلف لجان المحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره العميق للقضاة والمستشارين المشرفين على اللجان الانتخابية لحرصهم على أداء واجبهم الوطني بكل نزاهة واقتدار، كما توجه سيادته بالشكر لرجال الشرطة على تأمين العملية الانتخابية بكفاءة عالية، وتوفير مناخ آمن وميسر للناخبين.

كما ثمن المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأحياء ومديريات الخدمات والشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام، والذين عملوا على مدار الساعة لضمان جاهزية المقار الانتخابية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير التصويت.

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بمستوى الوعي لدى المواطن البورسعيدي و حرصه على ممارسة حقه الدستوري . 

وأكد اللواء محب حبشي أن ما شهدته بورسعيد خلال أيام الانتخابات يعكس روح التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، مختتمٱ تصريحه بالتأكيد على استمرار التعاون بين جميع أجهزة المحافظة لخدمة المواطن البورسعيدي، ومواصلة العمل بنفس الروح الوطنية التي ظهرت خلال العملية الانتخابية.

بورسعيد محافظة بورسعيد الأجهزة الأمنية الأجهزة التنفيذية الأجهزة القضائية

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

الملكية الفكرية

الجزائر تحتضن الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية

هشام نزيه

“الألحان الخالدة” تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر

Zootopia 2

قبل طرحه في مصر.. كل ما تريد معرفته عن Zootopia 2

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

