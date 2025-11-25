محافظ بورسعيد يعلن بدء أعمال التطوير بمنطقة الحميدي والتجاري

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، منطقة الحميدي والتجاري بحي العرب والمناخ ،وذلك لمتابعة بدء تنفيذ اعمال التطوير الشاملة التي تستهدف الارتقاء بالمناطق التجارية الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ، والاستاذ محمد فواز رئيس حي المناخ ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد بدء اعمال التطوير لمنطقة الحميدي والتجاري والذي يشمل تنظيم الأرضيات وتطوير الأرصفة، وتحسين عناصر الإضاءة والتظليل مع الحفاظ على الهوية البصرية والتراث المميز لطبيعة المكان وتاريخه بما يسهم في خلق بيئة حضارية جاذبة ويعزز الحركة التجارية ويرفع القوة الشرائية.

وشدد اللواء محب حبشي على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية ،وأصحاب المحال التجارية لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من المشروع دون الإضرار بمصالحهم ،مؤكدًا حرص المحافظة على مراعاة حقوقهم وضمان مشاركتهم الفعالة خلال مراحل التنفيذ.