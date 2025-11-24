قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع انتظام الانتخابات من غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة

محمد الغزاوى

ترأس اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025.

 وذلك منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام المواطنين، حيث تتيح الشبكة الوطنية الموحدة التواصل اللحظي مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وغرف العمليات الفرعية بالمقار الانتخابية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة والعميد أ ح  مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة والجهات الأمنية والمعنية بالعملية الانتخابية

واطمأن محافظ بورسعيد ؛ على فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة وانتظام استقبال الناخبين، مشددًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، وضمان توافر إجراءات تنظيمية تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.

كما تأكد محافظ بورسعيد؛ من توافر التجهيزات اللوجيستية  الكاملة التي تضمن انتظام العملية الانتخابية داخل مقار الانتخابات بكافة المدارس على مستوى المحافظة، و وصول السادة القضاة مقار الانتخابات و تواجد كافة الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية داخل المدارس

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن 50 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة استعدت لاستقبال 544,015 ناخبًا يدلون بأصواتهم خلال يومي الانتخابات ( 24 و25)  من نوفمبر الجاري.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات الخدمية والمرافق الحيوية، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام وسط تواجد مكثف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأكد " اللواء محب حبشي" أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ أيام لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس النواب،  حيث تمت مراجعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث التأمين والنظافة وتوافر وسائل الإعاشة للموظفين ورجال الأمن، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن البورسعيدي وحرصه على أداء واجبه الوطني.

وناشد محافظ بورسعيد،  المواطنين بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية

بورسعيد الشبكة الوطنية محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

