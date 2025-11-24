غرفة عمليات محافظة بورسعيد : لم نرصد أي مخالفات بانتخابات مجلس النواب

أكدت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، على أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب تسير بشكل طبيعي منذ فتح اللجان صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الغرفة، أنها لم ترصد أية مخالفات منذ بداية التصويت في التاسعة من صباح اليوم، وجاء ذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة.

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أن جميع اللجان على مستوى المحافظة بدأت العمل في مواعيدها المحددة، وذلك عقب وصول القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية إلى اللجان وتأكيد جاهزيتها الكاملة لاستقبال المواطنين.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء" بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد، تتابع لحظة بلحظة انتظام التصويت وسير العملية الانتخابية دون أي معوقات تذكر حتى الآن.