محافظات

محافظ بورسعيد: نهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنظم

محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى و انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات
محافظ بورسعيد: رفع درجة الاستعداد القصوى و انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات
محمد الغزاوى

أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال يومي انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الساعة من خلال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، وبالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالأحياء ومدينة بورفؤاد وكافة الجهات والمرافق الحيوية.

وقال محافظ بورسعيد "نهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنظم، ومتابعة الموقف التنفيذي داخل المقرات الانتخابية لحظة بلحظة، مع الاستجابة الفورية لأي بلاغات أو مواقف طارئة من خلال منظومة الربط بين الشبكة الوطنية الموحدة و جميع المرافق الحيوية."

 انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات

وأوضح اللواء محب حبشي أن غرفة العمليات ستتلقى تقارير مستمرة من قطاعات الصحة والإسعاف، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والنظافة، والتعليم، فضلًا عن غرف العمليات الفرعية بالأحياء وبورفؤاد، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة وتوفير كافة أوجه الدعم للمقار الانتخابية منذ فتح اللجان وحتى انتهاء عملية التصويت.

وأكد اللواء محب حبشي، أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير أفضل مستوى من الخدمات، وتيسير العملية الانتخابية للمواطنين.

بورسعيد الشبكة الوطنية محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

