محافظات

بورسعيد .. بدء المرحلة الأولى التجريبية من أعمال شركة النظافة منتصف ديسمبر في 3 أحياء

التشغيل الكامل للمنظومة الجديدة في جميع أنحاء المحافظة أول يناير 2026
التشغيل الكامل للمنظومة الجديدة في جميع أنحاء المحافظة أول يناير 2026
محمد الغزاوى

عقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، مع مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لبحث خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي تختص بتوفير خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية وكنس الشوارع والمرافق العامة بأحياء محافظة بورسعيد  ومدينة بورفؤاد، وذلك لمدة عشر سنوات.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و ممثلي الشركة و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والإدارات المختصة بالديوان العام.

التشغيل الكامل للمنظومة الجديدة في جميع أنحاء المحافظة أول يناير 2026

خلال الاجتماع، أكد  المحافظ بدء المرحلة الأولى لأعمال شركة النظافة في بورسعيد في منتصف ديسمبر المقبل في ثلاثة أحياء تجريبيٱ، على أن يبدأ التشغيل الكامل للمنظومة في جميع أنحاء المحافظة في الأول من يناير المقبل.

ووجه اللواء محب حبشي بالبدء في الجمع المنزلي باعتباره الخطوة الأولى لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع النظافة، مؤكدًا استمرار حملات غلق وتشميع مواقع النباشين للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائية والعمل بالتوازي بالتنسيق بين الشركة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتنفيذ عملها على أكمل وجه، منوها إلى أهمية تلافي السلبيات التي حدثت مع الشركة السابقة،  لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء مصنع متكامل لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بالكيلو 14 جنوب بورسعيد، يضم مدفنًا صحيًا آمنًا، حيث تم استعراض آليات جمع ونقل المخلفات، ومنظومة الفصل من المنبع، ومراحل التشغيل الفني للمصنع، إضافة إلى بحث مقترح مستقبلي للاستفادة من المخلفات في توليد الطاقة الكهربائية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الأخضر والاقتصاد الدائري.

من جانبه، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن هذا التعاون يأتي دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تبدأ اليوم مرحلة أكثر تطورًا وتكاملًا مع شركة نهضة مصر، بما ينعكس على كفاءة العمل الميداني يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن.

مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستشهد تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية والإدارية في جمع ونقل ومعالجة المخلفات، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأعرب حسام الدين إمام  رئيس مجلس الإدارة للشركة عن اعتزاز الشركة بثقة الحكومة ومحافظة بورسعيد، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات باستخدام معدات حديثة وكوادر مدربة، وبما يليق بمكانة بورسعيد كمدينة ساحلية وسياحية مهمة.

وأوضح أن الشركة تستفيد من أحدث التجارب الدولية في إدارة المخلفات، وتعمل بعدد من المحافظات من خلال منظومة متكاملة تشمل الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
