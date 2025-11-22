لجان تحكيم مسابقة بورسعيد أرض المواهب تنتهي من تقييم أعمال المشاركين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجان تحكيم مسابقة "بورسعيد أرض المواهب" تنهي أعمال تقييم المشاركين
محمد الغزاوى

اختتمت لجان التحكيم بمسابقة "بورسعيد أرض المواهب" أعمال التقييم للمشاركين، تحت رعاية اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، وبرئاسة الفنان القدير عبد الرحيم حسن رئيس المسابقة.

وشهدت لجان التقييم، التي شملت 12 مجالًا فنياً وثقافياً، مشاركة واسعة من الشباب والمواهب من مختلف أنحاء المحافظة، حيث بدأت الاختبارات يوم الأحد الماضي واستمرت على مدار الأيام الماضية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين مع ختام فعاليات المسابقة.

وانتهت لجنة التحكيم الخاصة بـ الفن التشكيلي من تقييم الأعمال المشاركة، والتي ضمّت كلاً من: د. أشرف العويلي، والفنان معتز حمود، والفنان إيهاب شطا، حيث أشاد أعضاء اللجنة بمستوى الأعمال المقدمة وما تعكسه من مواهب صاعدة تمتلك رؤية فنية واعدة.

وشهدت المسابقة مشاركة فاعلة من الشباب من سن 14 حتى 45 عامًا، بالإضافة إلى حضور مميز للشباب من ذوي الهمم، حيث وجه رئيس المسابقة الفنان عبد الرحيم حسن بأن تُجري اختبارات ذوي الهمم جنباً إلى جنب مع باقي المشاركين وأمام نفس اللجان، بما يعزز دمجهم ويمنحهم الثقة بالنفس.

وقدم الفنان عبد الرحيم حسن الشكر للواء محب حبشي محافظ بورسعيد على دعمه الكبير للمسابقة، مؤكداً أن المحافظة أصبحت على خريطة المهرجانات الفنية الكبرى بفضل هذا الدعم، وأن المسابقة تُعد الأكبر في تاريخ بورسعيد لاكتشاف المواهب الحقيقية. وأشار إلى أن الفكرة ما كانت لتخرج للنور لولا إيمان المحافظ بأهمية توجيه طاقات الشباب نحو الإبداع وتنمية مهاراتهم وبُعدهم عن أي اتجاهات سلبية

وأكد أن مصر دائمًا تُخرج عظماءها من القرى والأقاليم، وأن المسابقة تعمل للوصول إلى الشباب في جميع أماكنهم، قائلاً: “لا يوجد إنسان بلا موهبة، ودورنا هو اكتشاف هذه المواهب ودعمها حتى تصل إلى الطريق الصحيح وتصبح نجوماً في سماء المدينة.”

وتحظى المسابقة بدعم كامل من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، حيث أكد سيادته  أن "مسابقة بورسعيد أرض المواهب هي خطوة مهمة في استراتيجية المحافظة لدعم الإبداع وبناء جيل جديد من الموهوبين القادرين على تمثيل بورسعيد في المحافل الثقافية والفنية.  لافتٱ الى أن هذه المسابقة أثبتت أن لدينا كنزاً حقيقياً من المبدعين الذين يستحقون الرعاية والاهتمام. وسنواصل تقديم كل الدعم لضمان استمرارية هذه المبادرات التي تساهم في صنع مستقبل أكثر إشراقاً لأبناء بورسعيد "

