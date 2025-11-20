محافظ بورسعيد يستقبل مدير مديرية الأوقاف الجديد لبحث خطة العمل والتعاون | صور

استقبل اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد أبو طالب، مدير مديرية الأوقاف الجديد بمحافظة بورسعيد، حيث رحب المحافظ بمدير المديرية الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على دعم التعاون مع وزارة الأوقاف في مختلف المجالات، وتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المساجد و استكمال أعمال الصيانة والتطوير الجارية بعدد من المساجد، ونشر قيم الانتماء والوعي.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد أبو طالب عن تقديره لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا استعداده الكامل للعمل بروح التعاون والشراكة مع الأجهزة التنفيذية، وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بما يحقق صالح المواطنين ويعزز دور المسجد في بناء الوعي.