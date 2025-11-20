قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
بورسعيد ترفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025

محمد الغزاوى

تواصلت الاستعدادات داخل مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بالصورة المشرفة التي تليق بمحافظة بورسعيد.

تم تجهيز ( ٦ ) مقر انتخابي لاستقبال (٧٣٬٣٢٣) ناخب بمدينة بورفؤاد موزعين كالتالي :

قسم شرطة بورفؤاد أول
يضم (٥) مراكز انتخابية بإجمالي عدد (٦٨٬٤٠٥) ناخب موزعين على:
    
مدرسة الشهيد جواد علي حسن الابتدائية – ١٢٬٩١٩ ناخب

    مدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات – ١٢٬١٥٢ ناخب

    مدرسة مجمع النصر الرسمية لغات – ١٠٬٧٧٦ ناخب

    مدرسة العبور الابتدائية المعتمدة – ١٧٬٩٧٥ ناخب

    مدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة – ١٤٬٥٨٣ ناخب

قسم شرطة بورفؤاد ثان
يضم مركزًا انتخابيًا واحدًا:

    مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات – بإجمالي ٤٬٩١٨ ناخب.

وأكد محافظ بورسعيد رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المقار الانتخابية  مع مراجعة جاهزية المدارس ورفع كفاءة الخدمات وتهيئة ممرات مناسبة وتوفير مظلات وأماكن انتظار للمواطنين إلى جانب توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم بالتنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والشباب والرياضة.

كما شدد المحافظ على تكثيف التواجد المروري وتأمين محيط اللجان لضمان سهولة الحركة، إضافة إلى تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة مستجدات العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

بورسعيد مجلس النواب بورفؤاد المقار الانتخابية

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

