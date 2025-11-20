بورسعيد ترفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025

تواصلت الاستعدادات داخل مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بالصورة المشرفة التي تليق بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد ترفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

تم تجهيز ( ٦ ) مقر انتخابي لاستقبال (٧٣٬٣٢٣) ناخب بمدينة بورفؤاد موزعين كالتالي :

قسم شرطة بورفؤاد أول

يضم (٥) مراكز انتخابية بإجمالي عدد (٦٨٬٤٠٥) ناخب موزعين على:



مدرسة الشهيد جواد علي حسن الابتدائية – ١٢٬٩١٩ ناخب

مدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات – ١٢٬١٥٢ ناخب

مدرسة مجمع النصر الرسمية لغات – ١٠٬٧٧٦ ناخب

مدرسة العبور الابتدائية المعتمدة – ١٧٬٩٧٥ ناخب

مدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة – ١٤٬٥٨٣ ناخب

قسم شرطة بورفؤاد ثان

يضم مركزًا انتخابيًا واحدًا:

مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات – بإجمالي ٤٬٩١٨ ناخب.

وأكد محافظ بورسعيد رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المقار الانتخابية مع مراجعة جاهزية المدارس ورفع كفاءة الخدمات وتهيئة ممرات مناسبة وتوفير مظلات وأماكن انتظار للمواطنين إلى جانب توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم بالتنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والشباب والرياضة.

كما شدد المحافظ على تكثيف التواجد المروري وتأمين محيط اللجان لضمان سهولة الحركة، إضافة إلى تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة مستجدات العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي بلاغات.