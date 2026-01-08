وزارة التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين ومؤسسة تأهيل غير مرخصة

قال الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن الأعداد التى أعلنت عنها الوزارة باغلاق 80 دار على مستوى الجمهورية ما بين دور رعاية ومسنين ومؤسسات دفاع وتأهيل غير مرخصة

جاء ذلك في التقرير الذي رفع لـ وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يُمثل المحور الخامس لعمل الوزارة، وهو الإصلاح المؤسسي للمؤسسات التابعة لها أو التي تشرف عليها، حيث تقوم فرق عمل وعلى رأسها فرق التدخل السريع بزيارات مفاجئة لضمان التزام دور الرعاية سواء للمسنين أو الأيتام أو الأطفال بلا مأوى بالاشتراطات القانونية.

وفي هذا الإطار، أشاد "العقبي" بدور المواطنين في الإبلاغ عن أي دور غير مرخصة، كما حدث مؤخرًا في محافظة الإسكندرية حيث كشف بلاغ إحدى المواطنات بالتنسيق مع فرق الوزارة عن 5 دور عير مرخصة تديرها شبكة غير قانونية وتم التحقق من وجود المسنين بداخلها، وبدورها تتولى الوزارة الإشراف على الدور التي يتم إغلاقها لمدة يومين، لحين توفير أماكن بديلة مناسبة للنزلاء سواء كانوا من كبار السن أو المشردين أو الأيتام.

جدير بالذكر أن هناك 186 دار رعاية للمسنين بـ 22 محافظة تضم نحو 5 آلاف مسن ومسنة، و462 دارًا للأيتام، ويبلغ عدد الأطفال المكفولين أكثر من 12 ألف طفل أي حوالي 30% من إجمالي الأطفال في الدور، في إطار توجه الوزارة لتوسيع نظام الكفالة وإلحاق الأطفال بعائلات بديلة لضمان نشأتهم في بيئة أسرية سليمة.