براءة مفاجئة وصراع حياة أو موت.. الحلقة 14 من سوا سوا تشعل السوشيال ميديا

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل سوا سوا تصاعدًا دراميًا حادًا، حمل أحداثًا مفصلية أعادت ترتيب أوراق القصة قبل الوصول إلى الحلقة الأخيرة، ورفعت سقف الترقب لدى الجمهور.

اكتشاف الحمل وقرار صادم

في تطور مفاجئ، تكتشف «أحلام» حملها، في الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم يهدد حياتها. إلا أن المفاجأة الحقيقية جاءت في قرارها برفض الجراحة حفاظًا على الجنين، رغم التحذيرات الطبية والمخاطر الجسيمة.

وفي مواجهة عاطفية مشحونة، حاول «إبراهيم» إقناعها بإنهاء الحمل لإنقاذ حياتها، لكنها تمسكت بحلم الأمومة، واختارت الابتعاد والعيش بمفردها داخل منزله، في مشهد مؤثر عكس حجم الصراع الداخلي الذي تعيشه.

صدمات وانهيارات

على جانب آخر، تلقى الدكتور فوزي صدمة قاسية عندما توجه لطلب يد أحلام، ليكتشف زواجها من «هيما»، فانهار باكيًا أمام والدته في لحظة كشفت هشاشته العاطفية.

وتعرض «سلامة» لضربة موجعة بعد سرقة زوجته الجديدة إسراء أموال تجارة الأعضاء وهروبها، لتنهار خططه بالكامل.

محاكمة هيما.. والنجاة في اللحظة الأخيرة

بعد قفزة زمنية امتدت لثمانية أشهر، بلغت الأحداث ذروتها بمحاكمة «هيما» بتهمة قتل «أمير»، حيث تراكمت الأدلة ضده وبدا الحكم بالإدانة وشيكًا. لكن في لحظة حاسمة، ظهرت «عظيمة» بشهادة مفاجئة كشفت تفاصيل مكالمة أجرتها «نجوى» وقت وقوع الجريمة، ما فتح ثغرة قانونية قلبت مسار القضية، ليصدر الحكم ببراءة إبراهيم وسط ذهول الجميع.

الحلقة 14 من «سوا سوا» وضعت المشاهدين أمام نهاية مفتوحة على كل الاحتمالات، ومهدت لحلقة ختامية يُنتظر أن تحسم مصير الشخصيات بعد موسم حافل بالتشويق والصراعات الإنسانية.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.