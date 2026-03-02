الدقهلية.. تحرير 29 مخالفة تموينية بتهمة تجميع وتصرف في دقيق بلدي مدعم

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بالتنسيق مع علي حسن وكيل وزارة التموين، بتشكيل حملة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مركز شربين، للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس منظومة الدعم.

وترأس الحملة ياسر السعودي وكيل مديرية التموين، محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، ومصطفى عوض مفتش الرقابة التموينية .

حيث تم المرور على ما يقرب من 40 مخبزًا بعدد من القرى شملت (رأس الخليج، كفر الترعة الجديد، الضهرية، العوضية، كفر الترعة القديم، الأحمدية، كفر الشيخ عطية، وشطا هيكل)، وأسفرت الحملة عن تحرير 29 مخالفة تموينية نوعية، تنوعت ما بين تجميع 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم، والتصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة بيانات، فضلاً عن التوقف عن العمل دون إذن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد "مرزوق" أن الدولة توفر دعمًا كبيرًا لمنظومة الخبز، ولن يُسمح لأي فرد بالتلاعب في هذا الدعم أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة ومكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة.