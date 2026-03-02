محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية جهود كسح الأمطار والنظافة والإشغالات

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في التعامل مع مياه الأمطار وكسحها من الشوارع أولًا بأول، بما يضمن عدم تراكمها والحفاظ على حركة المواطنين والسيولة المرورية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ .

كما تابع " المحافظ " مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والأسواق بالمراكز والمدن، إلى جانب متابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والوحدات القروية لضمان سرعة إنجاز مصالح المواطنين وحسن استقبالهم.

وشدد " مرزوق " على متابعة موقف المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، مؤكدًا ضرورة إزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حفاظًا على الانضباط وسيادة القانون.

ووجه " محافظ الدقهلية " بمتابعة حالة الأسواق العامة والمخابز والتأكد من توافر السلع والمنتجات بكميات كافية، ومراقبة الأسعار وجودة الخبز، مع إزالة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، والرصد المبكر لأي ظواهر لنقص السلع أو شكاوى من المغالاة في الأسعار، والتعامل الفوري معها .

وأكد " مرزوق " استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.