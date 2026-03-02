قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية
تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر | تفاصيل
انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ
القيادة المركزية الأمريكية: الدفاعات الكويتية أسقطت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية جهود كسح الأمطار والنظافة والإشغالات

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في التعامل مع مياه الأمطار وكسحها من الشوارع أولًا بأول، بما يضمن عدم تراكمها والحفاظ على حركة المواطنين والسيولة المرورية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة،  واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ .

كما تابع " المحافظ "  مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والأسواق بالمراكز والمدن، إلى جانب متابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والوحدات القروية لضمان سرعة إنجاز مصالح المواطنين وحسن استقبالهم.

وشدد  " مرزوق " على متابعة موقف المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، مؤكدًا ضرورة إزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حفاظًا على الانضباط وسيادة القانون.

ووجه " محافظ الدقهلية " بمتابعة حالة الأسواق العامة والمخابز والتأكد من توافر السلع والمنتجات بكميات كافية، ومراقبة الأسعار وجودة الخبز، مع إزالة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، والرصد المبكر لأي ظواهر لنقص السلع أو شكاوى من المغالاة في الأسعار، والتعامل الفوري معها .

وأكد  "  مرزوق " استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

الدقهليه محافظه الشبكه مناطق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2026 في البنوك المصرية

شلالات الدماء

بعد قرن من الحيرة.. العلماء يفكون لغز “شلالات الد.م” في القطب الجنوبي

القمر الدموي

ليالي سماوية لا تتكرر.. مارس يقدم عرضا فلكيا نادرا حتى 2028

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد