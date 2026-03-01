مشاجرة بالأسلحة البيضاء.. إصابة خمسة أشخاص بإحدى العزب بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعزبة بطرس بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص لخلافات بينهم



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من

حمدي المتولي عبد الرحمن 61 عاما مقيم عزبة بطرس بلقاس

جرح بفروة الراس

وسحجات بالوجه

محمد عبد الرحمن المتولي 47 عاما

بجروح بفروة الراس

مديحه حمدي المتولي 34 عاما بكدمات متفرقة

كما اصيب محمد حمدي المتولي 24 عاما بكدمات و سحجات متفرقة وام السيد حمدي المتولي 30 عاما

جرح بالجبهة وجميعهم مقيمى عزبة بطرس

تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس .وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة