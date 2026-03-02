قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
يخص كل الجمهورية | اتفاق رسمي بين التنمية المحلية ومجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو دياب يلتقي تركي آل الشيخ ويشارك الجمهور صورة عبر حسابه الرسمي

عمرو دياب
عمرو دياب
منار نور

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره عبر حسابه الشخصي اكس صورة برفقة المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية.

وعلق «الهضبة» على الصورة قائلاً: «تشرفت بلقاء الأخ والصديق معالى المستشار تركى آل الشيخ» .


وتجمع المستشار تركي آل الشيخ علاقة صداقة قوية بالفنان عمرو دياب وتعاونا سويا في أكثر من عمل غنائي، وأجرى المستشار تركي آل الشيخ عدد من اللقاء الرسمية والزيارات الودية علي هامش وجوده في القاهرة.

تركي ال الشيخ يزور مصر

كانت زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات، إذ التقى بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، كما حرص على زيارة الفنان فاروق حسني.

وقال المستشار تركي آل الشيخ فى مستهل زيارته لمصر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: وصلت الآن لبلدي الثاني مصر في زيارة رسمية لعدة أيام وكنت سعيدًا باستقبال أخي العزيز ضياء رشوان، وزير الإعلام، الذي باركت له ثقة القيادة.. حفظ الله مصر والمملكة”.

وأكد تركي آل الشيخ أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

تركي ال الشيخ عمرو دياب زيارة تركي ال الشيخ

