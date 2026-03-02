قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب المحامين بكفر الشيخ يهنئ رئيس الجامعة بشهر رمضان المبارك| صور

محمود زيدان

استقبل الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، بمكتبه اليوم، حاتم درويش، نقيب المحامين بكفر الشيخ، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة كفر الشيخ، وكذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تقديره البالغ لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تربط جامعة كفر الشيخ بنقابة المحامين، ومشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الجاد لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة، بما يواكب رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الجامعة ستظل منارة للعلم والمعرفة وخدمة المجتمع بمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه، أعرب نقيب المحامين عن خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق والسداد للدكتور يحيى عيد في مهمته الوطنية الجديدة، مؤكدًا أن اختياره رئيسًا للجامعة يعكس ما يتمتع به من كفاءة علمية وخبرة إدارية متميزة، متمنيًا لجامعة كفر الشيخ مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

كما قدّم النقيب حاتم درويش التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الحضور التهاني والتمنيات بحلول شهر رمضان المبارك، في أجواء سادها الود والتقدير المتبادل.

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
محافظ الشرقية
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
