تعليم قنا يحصد المركز الثانى جمهورياً فى مسابقات التربية الموسيقية

حصدت مديرية التربية والتعليم بقنا، المركز الثانى بمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى المركز الثاني للمرحلة الابتدائية في مسابقات التربية الموسيقية والتي نظمتها الإدارة العامة لتنمية التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم الفني للعام الدارسي 2025 - 2026م.

وأكد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة اكتشاف وتنمية المواهب المتميزة وتشجيع الطلاب على المشاركه الفعالة فى مختلف الأنشطة المدرسية بما يساهم بشكل فعال فى تحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتفوق الدراسى.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنّ هذا الفوز ثمرة لجهود وتشجيع المواهب الفنية في المراحل المبكرة لتطوير المهارات الموسيقية للأطفال، وذلك بفضل تميز الأطفال والتدريب المتميز.



وأوضح سعد الدين، بأن هذا الفوز تحقق بمتابعة وبإشراف سوميه عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ ريم عفت موجه عام التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بقنا.

يذكر أن توجيه عام التربية الموسيقية بقنا حصد العديد من المراكز في المسابقات الوزارية، حيث فاز بالمركز الأول جمهورى فى منافسات الفنون البيئية، وفي منافسات مدارس التربية الخاصة، فازت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.



